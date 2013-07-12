UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（12日）＝11本、101億0695万円

(設定額を追加しました) ［東京 １２日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 新光投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：みずほ証券 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１３─０７ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：５２億１２９７万円 販売会社：みずほ証券 インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）＜愛称：ルピアボンド＞ 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行、ゆうちょ銀行 ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行 ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行 米国成長株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：６億８２３８万円 販売会社：三井住友信託銀行 ＪＰＭジャパンマイスター ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：４１億９４５９万円 販売会社：岩井コスモ証券、中銀証券、新生銀行 、西日本シティ銀行、千葉 銀行 、三菱東京ＵＦＪ銀行 ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） ＵＳ債券ＮＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：未定 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年１回決算型） ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：未定