＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月１２日─１９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１─１５日 時間未定 ６月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 800 667 ６月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 N/A ６月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 15.2 15.8 １１─１８日 ６月対中国海外直接投資 （商務省） １２日（金） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） -1.3 -0.6 １２：３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.5 0.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 85.0 84.1 （６月確報） １５日（月） ０２：００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.5 7.7 ０２：００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.1 9.2 ０２：００ＧＭＴ ６月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.9 12.9 ０２：００ＧＭＴ １─６月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.2 20.4 １２：３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 5.00 7.84 １２：３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.6 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.3 １４：００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.3 １６日（火） ０８：３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 3.1 ０８：３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.2 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.2 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 14.9 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.6 ０９：００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 38.5 （現況指数） N/A 8.6 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.3 0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） １３：１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （設備稼働率、％） 77.7 77.6 １４：００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 52 １７日（水） ０８：３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 95.0 91.4 （許可件数／年率、万戸） 99.0 98.5 １８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国新築住宅価格 ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 15.3 ０８：３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） N/A 2.1 （前年比、％） N/A 1.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／６までの週、１０００件） N/A 360 １４：００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） N/A 0.1 １４：００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 8.0 12.5 １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━