16日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を更新しました) ［東京 １６日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １３：００ ６月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ●海外指標など １２日（金） ００：００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省） １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １８：４５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁とプロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁、 ジャクソンホール会合に出席（米ワイオミング州ジャクソンホール） ２２：１５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がディスカッションに参加 （バンクーバー） ＝主要企業決算＝ JPMorgan Chase & Co. １５日（月） ０２：００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） ０２：００ＧＭＴ ６月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） １２：００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １２：３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １２：３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省） １４：００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 ＝主要企業決算＝ Citigroup Inc. １６日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） １３：１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １４：００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 題目「経済情勢と農業」 スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 ＝主要企業決算＝ Goldman Sachs Yahoo, Inc.