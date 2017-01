UPDATE 2-米小売売上高、6月は予想下回る＋0.4％、経済成長に減速の兆し

(内容を追加しました) [ワシントン 15日 ロイター] - 米商務省が15日発表した6月の小売売上高 は前月比0.4%増で、市場予想の0.8%増を下回った。経済成長に減速の兆しが改め て表れた格好で、連邦準備理事会(FRB)が年内に金融緩和策の縮小に踏み切るシナリ オには逆風となる可能性もある。 小売売上高は3カ月連続のプラス、5月分は0.5%増に修正された。 自動車・部品が1.8%増加した。ガソリン価格の上昇も小売売上高増加の背景にあ る。 一方で建設資材・庭用設備は2.2%減で昨年5月以来の低水準となり、住宅市場に 懸念材料となる可能性がある。 自動車・ガソリン・建設資材を除くコアの売上高は0.1%増えた。 ニューエッジ・ストラテジー(ニューヨーク)のシニアエコノミスト、アナリサ・ピ アッツァ氏は「(今回の指標は)景気の勢いが増していることを新たに示すものでない」 と分析。「米景気回復は引き続き緩やかで、バーナンキ議長がトーンを強める状況にない 」と話した。 第2・四半期の成長減速は、消費支出や貿易、製造業などが中心だった。 労働市況が明るさを増し、支出の下支えとなっている。自動車を除く売上高は変わ らずだった。 *米小売売上高に関するグラフィックは link.reuters.com/fak93t をクリックしてご覧ください。 詳細は以下の通り。 (季節調整後、前月比、%) Jun May Rev From Jun13/12 小売売上高 0.4 0.5 0.6 5.7 自動車を除く 0.0 0.3 0.3 4.5 自動車・部品 1.8 1.4 1.8 11.4 乗用車・小型トラック等 2.1 1.5 1.9 12.9 家具・家財道具 2.4 -0.4 -0.8 4.6 電子製品・機器 -0.1 -1.0 -0.4 -0.3 建設資材・庭用設備 -2.2 1.2 0.9 9.4 食品・飲料 -0.1 0.5 0.7 2.3 食料雑貨店 -0.2 0.5 0.7 1.9 医療・パーソナルケア 0.2 0.5 0.2 3.0 ガソリンスタンド 0.7 0.4 -0.2 4.3 衣料・装身具 0.7 -0.1 -0.2 4.8 スポーツ用品・趣味関連 0.7 0.8 0.6 3.4 総合小売店 0.1 0.5 0.5 1.1 大規模小売店 -1.0 -0.2 -0.2 -5.1 その他小売店 -2.5 1.6 1.2 5.8 無店舗小売 2.1 0.4 0.7 13.8 飲食業 -1.2 -0.6 -0.4 3.1 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 0.1 0.2 0.3 3.9 自動車・ガソリンを除く 売上高** -0.1 0.3 0.3 4.5 (10億ドル) Jun May Rev From Jun12 小売売上高 422.79 421.22 421.15 399.90 自動車を除く 342.33 342.19 342.06 327.68 自動車・部品 80.46 79.03 79.08 72.22 乗用車・小型トラック等 73.68 72.16 72.20 65.28 家具・家財道具 8.43 8.23 8.13 8.05 電子製品・機器 8.31 8.32 8.38 8.34 建設資材・庭用設備 25.77 26.35 26.39 23.55 食品・飲料 53.71 53.77 53.95 52.51 食料雑貨店 47.90 48.00 48.17 47.02 医療・パーソナルケア 23.46 23.40 23.24 22.77 ガソリンスタンド 45.49 45.18 44.89 43.63 衣料・装身具 21.06 20.91 20.78 20.09 スポーツ用品・趣味関連 7.51 7.45 7.43 7.26 総合小売店 55.01 54.95 55.01 54.41 大規模小売店 14.49 14.63 14.71 15.27 その他小売店 10.40 10.67 10.60 9.83 無店舗小売 37.94 37.15 37.33 33.34 飲食業 45.25 45.82 45.93 43.89 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 277.85 277.54 277.68 267.43 自動車・ガソリンを除く 売上高* 296.84 297.02 297.18 284.05 * ロイターによる算出 ** 前年同月比はロイターによる算出 エコノミスト予想(ロイター調査) 小売売上高 +0.8 pct 自動車を除く +0.4 pct