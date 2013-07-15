〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.070％＝財務省

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［ワシントン １５日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 20.18％ カバー（応札倍率） 4.95倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,489,300 応札総額 148,439,761,300 競争入札 29,379,220,000 非競争入札 509,869,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月18日 償還日 2013年10月17日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.045％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.964611 最高利回り落札比率 33.39 ％ カバー（応札倍率） 5.54倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,307,700 応札総額 138,504,577,200 競争入札 24,106,618,500 非競争入札 417,689,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月18日 償還日 2014年1月16日
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