UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、予想下回る米小売売上高が支援

(内容を追加しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*28.50(+0*21.50)=3.5948% 前営業日終盤 86*07.00(‐0*05.00)=3.6355% 10年債 (2105GMT) 93*04.50(+0*13.00)=2.5428% 前営業日終盤 92*23.50(‐0*05.00)=2.5916% 5年債 (2105GMT) 99*31.25(+0*06.75)=1.3799% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*05.00)=1.4241% 2年債 (2105GMT) 100*02.75(+0*01.00)=0.3309% 前営業日終盤 100*01.75(‐0*01.00)=0.3470% 15日の米金融・債券市場は国債価格が上昇。予想を下回る米小売売上高を受けて、 第2・四半期の米成長率が思わしくないのではないかとの懸念が広がり、連邦準備理事会 (FRB)が現在の資産買い入れペースを維持するとの見方が強まった。 指標10年債 は08/32高、利回りが2.562%。前営業日終盤か ら3.0ベーシスポイント(bp)低下した。 6月19日に行われた米連邦公開市場委員会(FOMC)後のバーナンキFRB議長 の記者会見を受けて10年債利回りは上昇し、7月8日には2年ぶり高水準となる2.7 6%をつけた。会見前は2.20%前後で推移していた。 米商務省が15日発表した6月の小売売上高は前月比0.4%増で、市場予想の0. 8%増を下回った。これを受け、エコノミストの間で第2・四半期の米国内総生産(GD P)伸び率予想を1%程度に下方修正する動きが見られた。 バンク・オブ・ノバスコシア(ニューヨーク)の債券トレーディング部門責任者チャ ールズ・コミスキー氏は「FRBが経済指標次第と言えば、市場は経済指標が発表される たびに一喜一憂する」と述べた。 カンター・フィッツジェラルドの金利トレーディング部門責任者、ブライアン・エド モンズ氏は「小売売上高の数字はあまり良くなかった。市場関係者はGDP予想を下方修 正している。FRBとしては(資産買い入れを)縮小しにくくなる」と話した。 バーナンキ議長は17日に下院金融委員会で、18日に上院銀行委員会で、金融政策 について半期に一度の証言を行う。 議長の証言を前に様子見姿勢が強まり、出来高は低めとなっている。ICAPによる と、米東部時間午後2時の時点で、キャッシュトレーディングの出来高は全体で1560 億ドルと、20日平均の半分程度になっている。 経済が弱含めばFRBが買い入れ規模を縮小する可能性は低くなるが、FRBの見解 に影響するには、経済指標は大幅に悪くなる必要があるとみられる。 ゴールドマン・サックスやJPモルガンなど証券会社は第2・四半期は小幅な成長に なると見込んでいるが、これだけではFRBが年内のQE3(量的緩和第3弾)停止を見 送るには十分でない可能性がある。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、マイケル・クロハティー氏 は「FRBが(資産買い入れ)縮小に踏み切るには経済が大幅に良くなる必要はない。著 しく弱くならなければ十分だ」と指摘。そのうえで「われわれは来年第2・四半期に入っ てもFRBは買い入れを継続すると考えている。FRBのポートフォリオはさらに拡大す るだろう」と語った。 FRBは15日、2023年8月15日から2031年2月15日までに償還を迎え る国債9億1600万ドルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は21/32高の134─19/32。 Tノート先物9月限 は13/32高の126─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 21.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.50)