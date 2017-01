〔表〕アジア開銀、2013年アジア経済見通し（改定）成長率・インフレ率

[16日 ロイター] - アジア開発銀行が公表した2013年アジア経済見通しの 改定は以下のとおり。 GDP伸び率(%) 実質 --予想-- 地域/国 2012 2013 2014 July April July April CENTRAL ASIA 5.6 5.3 (5.5) 6.0 (6.0) EAST ASIA 6.5 6.7 (7.1) 6.7 (7.1) China 7.8 7.7 (8.2) 7.5 (8.0) SOUTH ASIA 5.0 5.6 (5.7) 6.2 (6.2) India 5.0 5.8 (6.0) 6.5 (6.5) SOUTHEAST ASIA 5.6 5.2 (5.4) 5.6 (5.7) ASEAN-5 5.6 5.2 (5.4) 5.6 (5.7) THE PACIFIC 7.6 5.0 (5.2) 5.5 (5.5) ___________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.1 6.3 (6.6) 6.4 (6.7) インフレ率(%) 実質 --予想-- 地域/国 2012 2013 2014 July April July April CENTRAL ASIA 5.3 6.7 (6.7) 6.8 (6.7) EAST ASIA 2.6 2.4 (3.1) 2.7 (3.3) China 2.6 2.5 (3.2) 2.7 (3.5) SOUTH ASIA 7.9 6.7 (7.4) 6.9 (7.1) India 7.4 6.5 (7.2) 6.6 (6.8) SOUTHEAST ASIA 3.9 4.3 (4.2) 4.2 (4.1) ASEAN-5 3.6 4.2 (4.0) 4.0 (3.8) THE PACIFIC 5.3 5.7 (6.1) 5.9 (6.3) ____________________________________________________________ 平均 3.7 3.5 (4.0) 3.7 (4.2) Central Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan East Asia: China, Hong Kong, South Korea, Mongolia, Taiwan South Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Southeast Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, Vietnam Pacific: Fiji, Papua New Guinea, Timor-Leste, Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu