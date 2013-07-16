17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ［東京 １７日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（６月１０・１１日分） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：００ 中尾武彦アジア開銀総裁会見 ●海外指標など １６日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） １３：１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １４：００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 題目「経済情勢と農業」 スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 １７日（水） ０２：００ＧＭＴ ６月対中国海外直接投資 （商務省） ０８：３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省） １４：００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で金融政策について証言（ワシントン） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会合で開会の辞（ワシントン） １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が「資産バブルへの規制による対応」について講演 １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦債入札 ＝＝＝＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 16 Jul Q2 2013 Goldman Sachs 16 Jul Q2 2013 Yahoo, Inc. 17 Jul Q2 2013 Bank of America Corp. 17 Jul Q2 2013 International Business Machines 17 Jul Q2 2013 Intel Corp.