UPDATE 1-米鉱工業生産指数、6月は予想上回る0.3％上昇　製造部門の伸び加速

(内容を追加しました。) ［ワシントン １６日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６日発表し た６月の鉱工業生産指数は０．３％上昇しエコノミスト予想の０．２％上昇を上回った。 製造部門の伸びが加速した。 前月は変わらずとなっていた。 第２・四半期全体では０．６％上昇した。 製造業部門が０．３％上昇し、エコノミスト予想の０．１％上昇を上回った。前月は ０．２％上昇に上方修正された。自動車・部品が１．３％、機械が１．５％、それぞれ上 昇し製造部門全体を押し上げた。 鉱業部門は０．８％上昇。公益事業は０．１％低下した。 連邦準備理事会（ＦＲＢ）が経済の緩みを判断する材料としている設備稼働率は７７ ．８％で、エコノミスト予想の７７．７％をわずかに上回った。 詳細は以下のとおり。 （季節調整後、％） June May April June13/12 鉱工業生産 0.3 UNCH -0.3 2.0 前回発表 UNCH -0.4 鉱工業生産指数 99.1 98.7 98.8 June May April June'12 設備稼働率 77.8 77.7 77.9 77.7 前回発表 77.6 77.7 June May April June13/12 最終製品 0.5 -0.3 -0.3 1.9 消費財 0.5 -0.3 -0.4 事務機器 0.5 -0.1 -0.2 非工業供給品 0.1 -0.4 -0.6 建設供給品 0.1 -0.1 -1.1 資材 0.2 0.2 -0.2 2.3 製造業 0.3 0.2 -0.3 1.8 耐久財 0.5 0.4 -0.3 自動車・部品 1.3 0.5 -0.4 非耐久財 UNCH 0.1 -0.3 鉱業 0.8 0.4 0.7 4.4 公益事業 -0.1 -2.8 -1.6 -0.3 ハイテク産業生産 1.2 2.3 2.3 6.2 鉱工業生産（ハイテク除く） 0.3 -0.1 -0.4 1.8 鉱工業生産（自動車・部品除く） 0.3 -0.1 -0.3 1.8 自動車組立（100万台、年率） 11.26 11.03 10.99 June May April June'12 設備稼働率 製造業 76.1 76.0 75.9 75.9 耐久財 76.2 76.0 75.9 自動車・部品 76.0 75.2 74.9 非耐久財 77.5 77.5 77.5 鉱業 87.9 87.6 87.6 87.7 公益事業 77.6 77.7 79.9 78.8 エコノミスト予想（ロイター調査） 鉱工業生産 ＋0.2 pct 設備稼働率 77.7 pct