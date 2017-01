UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅続伸、米ＦＲＢ議長証言を注視

(内容を追加しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*03.50(+0*07.00)=3.5817% 前営業日終盤 86*28.50(+0*21.50)=3.5948% 10年債 (2105GMT) 93*07.50(+0*03.00)=2.5317% 前営業日終盤 93*04.50(+0*13.00)=2.5428% 5年債 (2105GMT) 100*00.50(+0*01.25)=1.3717% 前営業日終盤 99*31.25(+0*06.75)=1.3799% 2年債 (2105GMT) 100*03.00(+0*00.25)=0.3268% 前営業日終盤 100*02.75(+0*01.00)=0.3309% 16日の米金融・債券市場では国債価格が小幅続伸。17日から始まるバーナンキ米 連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言待ちとなっている。 アナリストによると、証言で相場が乱高下した場合に備えて持ち高を調整する動きが 出るなか、出来高は平均を下回った。 バーナンキ議長は17日に下院金融委員会で、18日に上院銀行委員会で、金融政策 について半期に1度の証言を行う。議長は債券買い入れを停止しても長期間にわたり政策 金利を低水準に据え置くことで緩和を維持する方針をあらためて示すとみられている。 FRBは16日、2036年2月15日から2043年5月15日までに償還を迎え る国債を14億6400万ドル買い入れた。 指標10年債 は終盤、3/32高。利回りは2.532%と、前日から 1.1ベーシスポイント(bp)低下した。 シカゴ商品取引所(CBT)の短期金利先物取引では、FRBが2014年末に利上 げする確率を53%織り込んでいる。6月18―19日の連邦公開市場委員会(FOMC )開催に先立つ1カ月前の水準と比べると若干上昇している。 朝方発表された6月の米消費者物価指数(CPI)は、総合指数の上昇率が前月比0 .5%と5月の0.1%から加速し、FRBが緩和を縮小する可能性が高まったことを示 唆する内容となった。 これを受けてインフレ指数連動債(TIPS)に買いが入った。TIPS10年物と 指標10年債の利回り格差 が2.12%に拡大し、約5週間ぶり水準と なった。 米財務省は18日に、150億ドルの新発10年物TIPS入札を実施する。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は、FRBが債券買 い入れを停止する際には長期間にわたり政策金利を極めて低い水準に維持するとの見通し を表明すると予想し、そうなれば金利は全般的により低い水準で維持されると指摘した。 米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁は16日、FOXビジネステレビで、F RBが9月に債券買い入れプログラムの縮小に着手し、来年前半のいずれかの時点で終了 するべきとの認識を示した。 Tボンド先物9月限 は12/32高の134─31/32。 Tノート先物9月限 は03/32高の126─19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 21.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)