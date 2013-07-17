18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：３０ ７月ロイター短観 ０８：５０ ７月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ６月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（水） ０２：００ＧＭＴ ６月対中国海外直接投資 （商務省） ０８：３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省） １２：３０ＧＭＴ ルー米財務長官がイベントで講演（ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で金融政策について証言（ワシントン） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会合で開会の辞（ワシントン） １７：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が「資産バブルへの規制による対応」について講演 １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 イタリアのレッタ首相がキャメロン英首相と会談（ロンドン） 独連邦債入札 １８日（木） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国新築住宅価格 ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １４：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上院銀行委員会で金融政策について証言（ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ショイブレ独財務相がギリシャのストゥルナラス財務相、サマラス首相と会談（アテネ） 南ア中銀が金利決定発表 フランス国債入札 ポルトガル国債入札 スペイン国債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＝＝＝＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 17 Jul Q2 2013 Bank of America Corp. 17 Jul Q2 2013 International Business Machines 17 Jul Q2 2013 Intel Corp. 18 Jul Q2 2013 Advanced Micro Devices 18 Jul Q2 2013 Google 18 Jul Q4 2013 Microsoft 18 Jul Q2 2013 Morgan Stanley