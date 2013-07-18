起債条件一覧＝7月18日現在

［東京 １８日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／１８ デンソー 第８回 AA+/AA‐ ３００億円 ５年 ０．３５２％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／２４ 野村 三菱UFJMS SMBC日興 みずほ ＃７／１８ 成田国際空港 第１４回 AA/AA‐ １００億円 １０年 ０．８９４％ Ｔ３２９＋８ｂｐ ７／２４ 野村 大和 ＃７／１８ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４５回 AA/Aa3/A+ １００億円 ３年 ０．２２％ Ｔ２８０＋７ｂｐ ７／２４ 三菱UFJMS ＃７／１８ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４６回 AA/Aa3/A+ ３００億円 ５年 ０．３５５％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／２４ 三菱UFJMS ＃７／１８ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４７回 AA/Aa3/A+ １００億円 １０年 ０．８９％ Ｔ３２９＋８ｂｐ ７／２４ 三菱UFJMS ７／１７ 住友不動産 第８８回 A/A‐ １００億円 ５年 ０．４６２％ Ｔ２９５＋１７ｂｐ ７／２３ ドイツ ７／１７ 住友不動産 第８９回 A/A‐ １００億円 １０年 １．０９８％ Ｔ３２９＋２７ｂｐ ７／２３ ドイツ ７／１７ 住信ＳＢＩネット銀行 第２回 A‐ １１０億円 １０年 下記参照 ─ ７／３０ ＳＢＩ 大和 ７／１２ 鹿島 第４１回 BBB+ ２００億円 ５年 ０．７１％ Ｌ＋１８ｂｐ ７／１９ SMBC日興 大和 野村 みずほ ７／１２ ＪＸホールディングス 第５回 A/A+ １００億円 ５年 ０．４４２％ Ｔ２９５＋１６ｂｐ ７／１９ みずほ 大和 野村 ７／１２ ＪＸホールディングス 第６回 A/A+ １５０億円 １０年 １．１１９％ Ｔ３２９＋３０ｂｐ ７／１９ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS ７／１２ 東芝 第５７回 A‐ ３００億円 ４年 ０．６２％ ─ ７／２６ 野村 大和 みずほ SMBC日興 ７／１１ 日産フィナンシャルサービス 第２３回 A+ ４００億円 ３年 ０．２７８％ Ｔ２８０＋１２ｂｐ ７／１９ SMBC日興 メリル シティＧ みずほ ７／１１ 日産フィナンシャルサービス 第２４回 A+ １００億円 ５年 ０．４５２％ Ｔ２９５＋１５ｂｐ ７／１９ SMBC日興 メリル シティＧ みずほ ７／１０ 武田薬品工業 第１４回 AA+/Aa3 ６００億円 ６年 ０．５４０％ Ｔ３０２＋１３ｂｐ ７／１９ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 ７／１０ 武田薬品工業 第１５回 AA+/Aa3 ６００億円 ７年 ０．７０４％ Ｔ３０９＋１３ｂｐ ７／１９ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 ７／１０ トヨタファイナンス 第５５回 AA+/Aa3/AA‐ ２００億円 ２年 ０．１９６％ Ｔ２７２＋６ｂｐ ７／１９ 野村 大和 三菱UFJMS みずほ 東海東京 ７／１０ トヨタファイナンス 第５６回 AA+/Aa3/AA‐ １５０億円 ４年 ０．３１６％ Ｔ２８８＋７ｂｐ ７／１９ 野村 大和 三菱UFJMS みずほ 東海東京 ７／９ 川崎重工業 第３７回 A‐/A １００億円 ５年 ０．５７２％ Ｔ２９５＋２５ｂｐ ７／１８ 野村 みずほ ７／９ 川崎重工業 第３８回 A‐/A １００億円 ７年 ０．９９４％ Ｔ３０９＋３９ｂｐ ７／１８ みずほ 野村 ７／５ ＪＲ東日本 第９２回 AA+ １５０億円 ５年 ０．３９２％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９３回 AA+ １５０億円 １０年 ０．９２３％ Ｔ３２９＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９４回 AA+ ２００億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東海 第６４回 AA+ １５０億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／２９ みずほ SMBC日興 メリル ７／５ 小田急電鉄 第６２回 AA‐ １５０億円 ３年 ０．２８％ 注参照 ７／３１ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・住信ＳＢＩネット銀行債： 期限前償還条項付劣後債、個人投資家向けに販売。 利率は当初５年：１．１９％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．１５％。 ・東芝債： 個人投資家向けに販売。 ・小田急電鉄債： 個人投資家向けに販売。 スプレッドは第２８０回と第２８２回国債利回りの案分＋１０ｂｐ。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／１８ 高速道路機構 第１０９回 AA+/Aa3 ２００億円 ２０年 １．８１４％ ─ ７／２５ 注参照 ＃７／１８ 高速道路機構 第１１０回 AA+/Aa3 ３００億円 １０年 ０．９４０％ ─ ７／２５ 注参照 ＃７／１８ 高速道路機構 第１１１回 AA+/Aa3 １００億円 ３０年 ２．１０５％ ─ ７／２５ 注参照 ７／１７ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７５回 AA+ ２００億円 ９年 ０．８５０％ ─ ７／２４ 三菱UFJMS ７／１７ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７６回 AA+ ４０億円 １１年 ０．９２９％ ─ ７／２４ SMBC日興 ７／１７ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７７回 AA+ ３０億円 １５年 １．２９９％ ─ ７／２４ SMBC日興 ７／１７ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７８回 AA+ ３０億円 ２２年 １．８３１％ ─ ７／２４ 三菱UFJMS ＃７／１８ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７９回 AA+ ３０億円 １２年 ０．９９１％ ─ ７／３０ 東海東京 ７／１０ 住宅金融支援機構 第１３８回 AA+/AA‐ ５０億円 １０年 ０．９０２％ Ｔ３２９＋４．５ｂｐ７／１８ 大和 野村 三菱UFJMS ７／１０ 住宅金融支援機構 第１３９回 AA+/AA‐ １００億円 １５年 １．３８４％ Ｔ１０４＋７ｂｐ ７／１８ 大和 野村 三菱UFJMS ７／９ 地方公共団体金融機構 第１３回 AA+/AA‐/Aa3 １５０億円 ５年 ０．３６０％ Ｔ１１２＋３．５ｂｐ７／２２ SMBC日興 しんきん ７／９ 地方公共団体金融機構 第５０回 AA+/AA‐/Aa3 ４００億円 １０年 ０．９２２％ Ｔ３２９＋４．５ｂｐ７／２２ 野村 大和 ７／９ 地方公共団体金融機構 第３０回 AA+/AA‐/Aa3 １００億円 ２０年 １．８１２％ Ｔ１４５＋６ｂｐ ７／２２ 野村 みずほ シティＧ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構債： 第１０９回債の事務幹事はSMBC日興。 第１１０回債の事務幹事は大和。 第１１１回債の事務幹事は野村。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／４ プレミア投資法人 第４回 A ７５億円 ５年 ０．７２％ Ｌ＋１５ｂｐ ７／２５ SMBC日興 みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／８ 朝日印刷 第２回 BBB+ ３５億円 ５年 ０．１０％ ２５１９円 ７月２４日 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１６ 日機装 アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ １６１５円 ８／ ２ 大和ヨーロッパ ７／１１ リゾートトラスト アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ ４３０６円 ７／２９ 大和ヨーロッパ ７／１０ パラマウントベッドホールディングス アルパイン円 １００億円 ５年 ０．００％ ４１０６円 ７／２６ 大和ヨーロッパ ７／９ 住友林業 ユーロ円 ２００億円 ５年 ０．００％ １８６８円 ７／２５ 大和ヨーロッパ 野村インター ７／９ 岩手銀行 ユーロ米ドル １億ドル ５年 ０．００％ ５０．０３ドル７／２５ ＧＳ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・日機装円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１０１％、 発行価格（募集価格）は額面金額の１０３．５％。 ・リゾートトラスト円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００．５％、 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ・パラマウントベッドホールディングス円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００．５％、 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ・住友林業ユーロ円建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００％、 発行価格（募集価格）は同１０２．５％。 ・岩手銀行ユーロ米ドル建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００％、 発行価格（募集価格）は同１０２．５％。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＪＴ 米ドル ５億 ５年 ２．１０ ９９．８９１ ７／２３ 注参照 三井住友銀行 米ドル ５億 ３年 １．４５ ９９．９７７ ７／１９ 注参照 米ドル ３億 ３年 注参照 １００．００ ７／１９ 注参照 米ドル ５億 ５年 ２．５０ ９９．８３６ ７／１９ 注参照 米ドル ７億 １０年 ３．９５ ９９．８６９ ７／１９ 注参照 地方公共団体金融機構 米ドル １億 ７年 注参照 １００．００ ７／２２ 注参照 三菱商事 米ドル ５億 ５年 ２．８７５ ９９．４８８ ７／１８ 注参照 ソシエテ・ジェネラル 注参照 ２．６５億 ７年 ０．５０ ７１．０３ ７／３０ 注参照 マネックスグループ 円 ２０億 ３年 １．３０ １００．００ ７／１９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 １１億 ３０年 ０．５０ ２２．００ ７／２９ 注参照 注参照 ４．３５億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円 ５６億円 １年 ０．６０ １００．００ ７／２５ 注参照 大和証券グループ本社 米ドル ５３００万 ７年 ２．７５ １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 １４．５億 ３年８カ月 ６．６５ １００．００ ７／２５ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．１１４５億 ５年 ４．４３ １００．００ ７／３０ 注参照 オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ） 豪ドル ２１００万 ４年 ３．６４ １００．００ ７／２４ 注参照 米ドル ２２７０万 ５年 １．８４ １００．００ ７／２４ 注参照 注参照 ３．３億 ４年 ３．９４ １００．００ ７／２４ 注参照 トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル １．６４６億 ４年 ３．４４ １００．００ ７／２５ 注参照 米ドル １．２８８億４年６カ月 １．３５ １００．００ ７／２５ 注参照 米ドル ６０００万 ５年 １．５７ １００．００ ７／２５ 注参照 豪ドル ２９００万 ５年 ３．８９ １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 ７．５６億 ４年 ３．７６ １００．００ ７／２５ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 １１００万 ５年 ６．１０ １００．００ ７／２５ 注参照 大和証券グループ本社 米ドル ５３００万 ７年 ２．７５ １００．００ ７／２５ 注参照 注参照 １４．５億 ３年８カ月 ６．６５ １００．００ ７／２５ 注参照 丸紅 豪ドル １．１億 ４年 ３．９７ １００．００ ８／ １ 注参照 インド輸出入銀行 円 １５０億 ５年 １．１０ １００．００ ７／３０ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円 ４３．７億 ７年 ０．８０ １００．００ ７／２３ 注参照 豪ドル ５０３０万 ５年 ４．２８ １００．００ ７／２３ 注参照 米ドル ４４４０万 ５年 ２．１８ １００．００ ７／２３ 注参照 円 ２５２．１１億 ４年 ０．５０ １００．００ ７／２３ 注参照 ロイズ・ティーエスビー・バンク 注参照 ５．７億 １５年 ０．５０ ４１．４４ ７／２５ 注参照 注参照 ２．７億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ３０００万 ３年６カ月 ６．００ １００．００ ７／２３ 注参照 注参照 ２０００万 ６年 ４．５０ １００．００ ７／１８ 注参照 注参照 ３３０万 ４年６カ月 ３．５３ １００．００ ７／２９ 注参照 注参照 ９０００万 ４年６カ月 ４．２３ １００．００ ７／２９ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ７９８０万 ５年 ４．１１ １００．００ ７／３０ 注参照 注参照 ５６００万 ５年 ４．００ １００．００ ８／ １ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ＪＴ 米ドル建て債：価格は発行価格。スプレッドは米国債＋７５ｂｐ。 主幹事はバンカメメリル、シティＧ、みずほ、ＭＳ、ＢＮＰパリバ。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・三井住友銀行 米ドル建て債：価格は発行価格。 １段目：スプレッドは米国債＋８５ｂｐ。 ２段目：変動利付債。利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋６７ｂｐ。 ３段目：スプレッドは米国債＋１１５ｂｐ。 ４段目：スプレッドは米国債＋１４０ｂｐ。 主幹事はＧＳ、シティＧ、バークレイズ、バンカメメリル、ＳＭＢＣ日興。 三井住友銀行ニューヨーク支店の保証付。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・地方公共団体金融機構 米ドル建て債（第３９回債）：価格は発行価格。 利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋６５ｂｐ。主幹事はみずほインター。格付けは取得しない。 ・三菱商事 米ドル建て債：価格は発行価格。 主幹事はシティＧ、ＪＰモルガン、Ｍスタンレー。 スプレッドは米国債＋１５０ｂｐ。 格付けはＡ１（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ソシエテ・ジェネラル メキシコペソ建てディスカウント債：価格は売出価格。 売出期間は７月１２日─３０日。受渡日は７月３１日。売出人は高木証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・マネックスグループ 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月９日─１９日。受渡日は７月２２日。売出人はマネックス証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月８日─２９日。受渡日は７月３０日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２８日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人は岡三証券。 売出取扱人は阿波証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月８日─２５日。受渡日は７月２６日。売出人は東海東京証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・大和証券グループ本社債：価格は売出価格。 米ドル建て債（１段目）： 南アフリカランド建て債（２段目）： 売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２６日。売出人は大和証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月５日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は八幡証券、坂本北陸証券、島大証券、 松阪証券、中泉証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行債：価格は売出価格。 豪ドル建て債（１段目）： 米ドル建て債（２段目）： メキシコペソ建て債（３段目）： 売出期間は７月１８日─２４日。受渡日は７月２５日。売出人は野村証券。 売出取扱人は豪ドル建て債がいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券、 メキシコペソ建て債がだいこう証券ビジネス。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア債：価格は売出価格。 豪ドル建て債（１段目）：売出人はＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券。 売出取扱人はマネックス証券、楽天証券。 米ドル建て債（２段目）：売出人はＳＭＢＣ日興証券。 売出期間は７月１１日─２５日。受渡日は７月２６日。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア債：価格は売出価格。 米ドル建て債（３段目）： 豪ドル建て債（４段目）： メキシコペソ建て債（５段目）： 売出期間は７月１８日─２５日。受渡日は７月２６日。 売出人： 米ドル建て債と豪ドル建て債は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 メキシコペソ建て債は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、東海東京証券。 売出取扱人： 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、 新潟証券、八十二証券、百五証券。 メキシコペソ建て債はカブドットコム証券、宇都宮証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月３日─２５日。受渡日は７月２６日。売出人は楽天証券。 ・大和証券グループ本社債：価格は売出価格。 米ドル建て債（１段目）： 南アフリカランド建て債（２段目）： 売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２６日。売出人は大和証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）。 ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・インド輸出入銀行 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１６日─２６日。受渡日は７月３１日。売出人は大和証券。 格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク債 円建て債（１段目）： 豪ドル建て債（２段目）： 米ドル建て債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─２３日。受渡日は７月２４日。 売出人はみずほ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円建て債 （４段目）：価格は売出価格。売出期間は７月９日─２３日。受渡日は７月２４日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２４日。受渡日は７月２６日。 売出人は安藤証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２２日。受渡日は７月２４日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月１８日。受渡日は７月１９日。売出人は楽天証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 豪ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２７日─７月２９日。受渡日は７月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２６日。受渡日は７月３０日。売出人はあかつき証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は丸福証券、愛媛証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─８月１日。受渡日は８月２日。 売出人はＳＢＩ証券。