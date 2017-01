UPDATE 1-米金融・債券市場＝続伸し利回り2週間ぶり低水準、米ＦＲＢ議長の議会証言受け

(内容を追加しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*06.00(+0*02.50)=3.5771% 前営業日終盤 87*03.50(+0*07.00)=3.5817% 10年債 (2105GMT) 93*18.50(+0*11.00)=2.4907% 前営業日終盤 93*07.50(+0*03.00)=2.5317% 5年債 (2105GMT) 100*09.75(+0*09.25)=1.3112% 前営業日終盤 100*00.50(+0*01.25)=1.3717% 2年債 (2105GMT) 100*04.50(+0*01.50)=0.3027% 前営業日終盤 100*03.00(+0*00.25)=0.3268% 17日の米金融・債券市場では国債価格が続伸し、利回りが2週間ぶり低水準となっ た。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が、債券買い入れ規模の縮小にはあらか じめ決められた道筋はないとの見解を示したことが背景。 バーナンキ議長は下院金融委員会での証言で、失業率が7%付近になるとみられる2 014年半ばまでに債券買い入れを終了するとの見通しを確認する一方、確実なことは何 もないと強調。「資産買い入れは経済・金融動向次第で、それらは決して既定路線にはな い」と語った。 議長の経済に関する発言は慎重さが強まったことをうかがわせるものだったが、9月 にFRBが債券買い入れの縮小を開始するとの見方を打ち消すには至っていない。 FRBは17日に発表した地区連銀経済報告で、米経済が7月初めにかけて控えめか ら緩やかなペースで拡大し続けたとの認識を示した。 指標10年債 は終盤、12/32高。利回りは2.489%と、前日か ら4.3ベーシスポイント(bp)低下し、7月3日以来の水準となった。 中期債の上昇が目立った。5年債 利回りは6.1bp低下し1.311% 。 この日はモーゲージ担保証券(MBS)も好調だった。連邦住宅抵当金庫(ファニー メイ)の保証付き30年物MBS(表面利率3.5%) は12/32高、 利回りが前日終盤から9.3bp低下し3.166%となった。 コロンビア・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジーン・タヌッゾ氏は議 長証言について「根本的な流れを変えるような内容があったとは思わない。ややハト派色 が増したが基本線は変わっていない。緩和縮小は9月になる公算が大きい」と述べた。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメント(ボストン)のシニア債券トレーダー 、マイケル・ロリジオ氏は、「議長が伝えようとしているのは、FRBの政策が経済指標 次第であること、またFRBが量的緩和縮小の時期とペースを把握しているということだ 」と語った。 米短期金利先物市場では、バーナンキ議長の証言を受けて、市場の織り込むFRBの 利上げ予想時期が、証言前の2014年10月から同年12月に後ずれした。 Tボンド先物9月限 は12/32高の135─11/32。 Tノート先物9月限 は13.50/32高の127─0.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 20.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-1.00)