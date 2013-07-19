UPDATE1: 住宅金融支援機構、第75回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.26％

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［東京 １９日 ロイター］ - ＳＭＢＣ日興証券によると、住宅金融支援機構<0#09 43=JFI>は、貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を 決定した。発行額１１８３億円。 利率 １．２６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２９回国債利回り＋４４ベーシスポイント（ｂｐ） 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ８月２日 貸付債権担保第７５回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １１８３億円 事務受託会社 三井住友銀行 期間 ３５年 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 利率 １．２６％ ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 最終償還期限 ２０４８年８月１０日 利払日 毎月１０日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） ＳＭＢＣ日興証４４８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３３０ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３３０ ＲＢＳ証２５ ドイツ証２５ バークレイズ証２５ ・引受手数料 幹事手数料：発行額に応じた従量制。 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 ２０００億円超：０．６３銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 (片山直幸
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