新規上場日程一覧（18日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東マ ネクステージ 3186 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/30 63.7万株・8万株(10.75万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/19 1500─1700 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｐ ＨＡＢＩＴＡ ＣＲＡＦＴ 1427 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/31 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 福 アメイズ 6076 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/13 123万株・なし(18.45万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 8/2 7/24 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ 綜合臨床ホールディングス 2399 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/19 （既上場市場） 東マ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ ヒト・コミュニケーションズ 3654 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/24 （既上場市場） 東２ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東２ サムコ 6387 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/24 （既上場市場） ＪＱ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ ブレインパッド 3655 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/25 （既上場市場） 東マ ------------------ ------------------------------------- -----------