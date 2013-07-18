＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月１８日─２５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １８日（木） ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 15.3 ０８：３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.2 2.1 （前年比、％） 1.7 1.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／１３までの週、１０００件） 345 360 １４：００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.3 0.1 １４：００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 7.8 12.5 １９日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.3 （前年比、％） 0.6 0.2 ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.30 １４：００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.20 5.18 ２３日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.5 トリム平均値（前期比、％） N/A 0.3 トリム平均値（前年比、％） N/A 2.2 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 48.7 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 48.8 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 48.3 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 51.9 １４：００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.485 0.476 ２４─２９日 ０６：００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -2.9 ２５日（木） ０８：００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 105.9 （現況指数） N/A 109.4 （期待指数） N/A 102.5 ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 2.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.3 （Ｑ１確報） １２：３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.5 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 1.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２０までの週、１０００件） N/A N/A ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━