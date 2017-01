[ワシントン 18日 ロイター] - 米財務省は、7月22日に300億ドルの3 カ月物財務省短期証券(Tビル)、250億ドルの6カ月物Tビル、23日に250億ド ルの1年物Tビルの入札を実施すると発表した。 発行日はいずれも25日。償還日は3カ月物が10月24日、6カ月物が2014年 1月23日、1年物が14年7月24日。 *詳細は以下をご覧ください。 <3カ月物TB入札> here <6カ月物TB入札> here <1年物TB入札> here