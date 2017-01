UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債下落、底堅い経済指標で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*07.00(‐0*31.00)=3.6357% 前営業日終盤 87*06.00(+0*02.50)=3.5771% 10年債 (2105GMT) 93*07.00(‐0*11.50)=2.5340% 前営業日終盤 93*18.50(+0*11.00)=2.4907% 5年債 (2105GMT) 100*06.50(‐0*03.25)=1.3324% 前営業日終盤 100*09.75(+0*09.25)=1.3112% 2年債 (2105GMT) 100*04.00(‐0*00.50)=0.3106% 前営業日終盤 100*04.50(+0*01.50)=0.3027% 18日の米金融・債券市場では国債価格が下落。底堅い経済指標を手掛かりに米連邦 準備理事会(FRB)が債券買い入れ縮小に踏み切るのではないかとの思惑が広がった。 バーナンキFRB議長はこの日、上院銀行委員会で半期に一度の証言を行ったが、買 い入れ縮小の時期などに関して触れなかった。 前日には、議長が下院金融委での証言で債券買い入れの縮小にあらかじめ決められた 道筋はないとの見解を示したことに反応し、10年債利回りが2週間ぶりの低水準をつけ ていた。この日の証言もおおむね前日と同様の内容となった。 ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント(ボストン)の首席投資ストラ テジスト、デービッド・ラファティ氏は「この日の市場は議長証言にはあまり反応せず、 もっぱら指標に反応した」と指摘した。 米フィラデルフィア地区連銀が発表した7月の製造業業況指数はプラス19.8と、 前月のプラス12.5から上昇し、2011年3月以来の高水準となった。エコノミスト 予想のプラス7.8も大幅に上回った。新規受注は鈍化したものの、雇用や出荷が加速し た。 ムーディーズ・アナリティクス(ペンシルベニア州)のシニアエコノミスト、ライア ン・スウィート氏はフィラデルフィア業況指数について「年後半に向けた心強い兆候とい える。6─7月と製造業部門に改善が見受けられる」と述べた。 終盤の取引で10年債 は12/32安、利回りは2.536%と前日か ら4.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は29/32安、利回りは3.633%と前日から5.6bp 上昇した。 午後行われた150億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は、最高 落札利回りが0.384%と、約2年ぶりにプラスに転じた。 Tボンド先物9月限 は22/32安の134─21/32。 Tノート先物9月限 は8.50/32安の126─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)