ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２６日 ロイター］ - ＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ７月２６日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ６月独輸入物価（連邦統計庁） １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 イタリア国債入札 Ｇ２０シェルパ会合（サンクトペテルブルク、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ７月２７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １─６月中国鉱工業部門企業利益 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２９日（月） ０８：５０ ６月商業販売統計（経産省） １２：３０─１３：３０ 黒田日銀総裁が内外情勢調査会で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４：００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３０日（火） ０８：３０ ６月完全失業率（総務省） ０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ６月家計調査（総務省） ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １５：１５ ２年利付国債の第２非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：３０ＧＭＴ インド準備銀行の金融政策会合 ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 米連邦公開市場委員会（３１日まで） イタリア中長期債入札 スティーブンス豪中銀総裁が昼食会で講演（シドニー） -------------------------------------------------------------------------------- ７月３１日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等 １０：３０ ６月毎月勤労統計（厚労省） １２：３０ ロイター国際分散投資調査 １４：００ ６月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０７：５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省） １３：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １３：４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） 英中銀金融政策委員会（１日まで） 独３０年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ＜８月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ８月１日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告期間ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １５：１５ １０年利付国債の第２非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ７月中国ＰＭＩ（国家統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米自動車販売台数 スペイン国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２日（金） ０８：５０ 個人向け国債の発行条件等 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 １０：３０ ３０年利付国債（８月債)の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省） １２：３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省） １４：００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省） １６：１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ボストン） -------------------------------------------------------------------------------- ８月３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ７月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） -------------------------------------------------------------------------------- ８月４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月５日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局） １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 インドネシア［政令指定休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月６日（火） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０８：３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 インドネシア［政令指定休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月７日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関） １０：００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １６：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済情勢などについて講演 １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９：００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ドイツ国債入札 英中銀インフレ報告 インドネシア［政令指定休日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月８日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） 時間未定 ７月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局） ０６：００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 ７月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ギリシャのサマラス首相が訪米 韓国中銀金融政策会合 インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月９日（金） ０８：５０ ６月第３次産業活動指数（経済産業省） １４：００ 日銀金融経済月報 １４：００ ７月消費動向調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ７月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ０５：３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １４：００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省） インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール［断食明け祭］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１２日（月） ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ１次速報（内閣府） １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省） １５：００めど ７月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） イタリア国債入札 タイ［王妃誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１３日（火） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（７月１０・１１日分） ０８：５０ ６月機械受注（内閣府） １５：００めど ７月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０８：３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） １１：３０ＧＭＴ ７月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省） １２：３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１４日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） ０６：００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０８：３０ＧＭＴ ８月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省） ドイツ国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１５日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １３：００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） １３：１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １４：００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １４：００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 インドネシア中銀金融政策会 インド［独立記念日］、韓国［光復節］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月１６日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） １２：３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省） １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ７月中国新築住宅価格 -------------------------------------------------------------------------------- ８月１９日（月） ０８：５０ ７月貿易統計（財務省） １３：００ ７月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２０日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２１日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２２日（木） ０８：３０ ８月ロイター短観 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２３日（金） ０７：００ ８月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２６日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２７日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２８日（水） １４：００ 岩田日銀副総裁が京都市内で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２９日（木） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３０日（金） ０８：３０ ７月完全失業率（総務省） ０８：３０ ７月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ７月家計調査（総務省） ０８：５０ ７月鉱工業生産速報（経産省） １４：００ ７月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月 ５日（月）インドネシア［政令指定休日］ ６日（火）インドネシア［政令指定休日］ ７日（水）インドネシア［政令指定休日］ ８日（木）インドネシア、マレーシア、シンガポール［断食明け祭］ ９日（金）インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール［断食明け祭］ １２日（月）タイ［王妃誕生日］ １５日（木）インド［独立記念日］、韓国［光復節］ ２１日（水）フィリピン［ニノイ・アキノ記念日］ ２６日（月）フィリピン［英雄記念日］、英国［サマー・バンクホリデー］