米金融・債券市場＝国債上昇、さえない株価動向にらみ利回りは約2週間ぶり低水準

[ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*15.50(+1*08.50)=3.5594% 前営業日終盤 86*07.00(‐0*31.00)=3.6357% 10年債 (2105GMT) 93*21.00(+0*14.00)=2.4821% 前営業日終盤 93*07.00(‐0*11.50)=2.5340% 5年債 (2105GMT) 100*12.00(+0*05.50)=1.2963% 前営業日終盤 100*06.50(‐0*03.25)=1.3324% 2年債 (2105GMT) 100*04.50(+0*00.50)=0.3023% 前営業日終盤 100*04.00(‐0*00.50)=0.3106% 19日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。週間では今年4月以来2週連続での 値上がりとなった。株式市場がさえない動きとなるなか、国債に資金が流れ、利回りは約 2週間ぶりの水準に低下した。 前日発表されたハイテク企業のグーグル やマイクロソフト の決算が ともに失望を誘う内容となり、この日はハイテク企業の多いナスダック指数 が0 .7%安となった。 米連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れも相場を支えた。 チャールズ・シュワブ(ニューヨーク)の債券ストラテジスト、キャシー・ジョーン ズ氏は「状況は落ち着きを見せ始めており、現時点で一定の明確性もうかがえる」と述べ た。 市場では、経済状況がさらに改善すればFRBは9月にも量的緩和第3弾(QE3) の縮小に踏み切る公算が大きいとみられている。「大事な点はFRBの政策が昔から今に 至るまで統計内容に沿っているということだ」(ペイデン&ライゲルのジェームズ・サル ニ氏)との指摘も聞かれた。 全般的に薄商いとなるなか、終盤の取引で10年債 は12/32高。利 回りは2.488%と前日から4.4ベーシスポイント(bp)低下、週間では10bp の低下となる勢い。 30年債 は1ポイント強上昇。利回りは3.572%と前日から6.4 bp低下した。週間では6bpの低下となる勢い。 ミシガン州デトロイト市が前日、連邦破産法9条の適用を申請したことを受け、この 日は地方債価格が急落、国債に質への逃避買いが入ったという。 国債入札関連では、23日に350億ドルの2年債、24日に350億ドルの5年債 、25日に290億ドルの7年債の入札が実施される。 Tボンド先物9月限 は27/32高の135─16/32。 Tノート先物9月限 は11/32高の127─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 20.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)