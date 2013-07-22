〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２２日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２２―２６日の海外経済指標】 予想 前回 ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.30 １４：００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.25 5.18 ２３日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.5 2.5 トリム平均値（前期比、％） 0.5 0.3 トリム平均値（前年比、％） 2.2 2.2 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 49.1 48.7 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 49.1 48.8 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 48.7 48.3 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 52.5 51.9 １４：００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.484 0.476 ２５日（木） ０８：００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 106.1 105.9 （現況指数） 109.7 109.4 （期待指数） 102.5 102.5 ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 3.0 2.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） 0.6 0.3 （前年比、％） 1.4 0.3 （Ｑ１確報） １２：３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.2 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 0.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 1.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２０までの週、１０００件） 340 334 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ２６日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.3 -0.4 （前年比、％） -1.6 -2.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２２―２６日の海外行事予定】 ２２日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 バイデン米副大統領がインド訪問（２５日まで） フランス国債入札 タイ［三宝節］ 韓国・北朝鮮、開城工業団地の稼働再開めぐり５回目の協議 ２３日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策会合 ハンガリー中銀が金利決定発表 ２４日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 タイ中銀が７月金融政策会合の議事録公表 米デルＭＢＯ案株主投票 ２５日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 サムスン電子、第２・四半期決算の正式発表 フィリピン中銀金融政策会合 Ｇ２０シェルパ会合（サンクトペテルブルク、２６日まで） ２６日（金） イタリア国債入札 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━