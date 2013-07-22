＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月２２日─２９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.30 １４：００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.25 5.18 ２３日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.5 2.5 トリム平均値（前期比、％） 0.5 0.3 トリム平均値（前年比、％） 2.2 2.2 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 49.1 48.7 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 49.1 48.8 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 48.7 48.3 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 52.5 51.9 １４：００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.484 0.476 ２５日（木） ０８：００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 106.1 105.9 （現況指数） 109.7 109.4 （期待指数） 102.5 102.5 ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 3.0 2.9 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局） （前期比、％） 0.6 0.3 （前年比、％） 1.4 0.3 （Ｑ１確報） １２：３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.2 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 0.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 1.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２０までの週、１０００件） 340 334 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ２６日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.3 -0.4 （前年比、％） -1.6 -2.9 ２７日（土） １─６月中国鉱工業部門企業利益 ２９日（月） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 112.3 （前月比、％） N/A 6.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━