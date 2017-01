〔焦点〕米アマゾン 、クラウドめぐり巨人ＩＢＭと火花

[サンフランシスコ 21日 ロイター] - ハイテク業界の格言「IBMを買ったことで首になった者はいない(no one ever got fired for buying IBM)」は、「ビッグブルー(米IBMの通称)」が数十年間にわたってコンピューティングサービス業界で代表的な存在であることを示しているが、拡大するクラウドコンピューティングビジネスでは、オンライン小売大手アマゾン・ドット・コム の思いもよらない挑戦に直面している。