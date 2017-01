UPDATE 2-米中古住宅販売、6月は3カ月ぶりの減少　住宅価格は5年ぶり高水準

(内容を追加します) [ワシントン 22日 ロイター] - 全米リアルター協会(NAR)が発表した6 月の中古住宅販売戸数は年率508万戸で、前月から1.2%減少した。過去2カ月の大 幅な伸びが一服したものの、依然2009年11月以降で2番目の高水準となっており、 住宅市場の回復が継続していることを示唆した。 市場予想は525万戸。 前年同月比では15.2%増加した。 住宅価格は中央値で前年比13.5%上昇し21万4200ドルと、2008年6月 以来の高水準となった。 在庫は前月比1.9%増の219万戸。ただ、6月の販売ペースで5.2カ月分と、 適切な水準とされる6カ月分を依然下回り、価格押し上げ要因となっている。 NARは、米連邦準備理事会(FRB)が年内に緩和策を縮小するとの観測を背景と した住宅ローン金利の急上昇が6月の中古住宅の販売に影響した可能性があると指摘した 。 ただ、統計からは明るい兆候も示された。ディストレス物件(差し押さえ物件や、銀 行が住宅ローン残高を下回る価格での売却に合意した物件など)が全体の販売に占める割 合は15%にとどまり、NARがディストレス物件に関する調査を開始した2008年1 0月以降で最低の水準となった。5月は18%だった。 物件が一段と速いペースで売られていることも明らかになった。6月は販売にかかっ た日数が平均で37日と、前年同月の70日から大幅に短縮した。これはNARが201 1年5月に販売日数に関する調査を開始して以来最短。住宅市場の低迷が始まった200 6年以前は約90日となっていた。 TDセキュリティーズのエコノミスト、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は、6月の 中古住宅販売統計が住宅ローン金利の上昇による住宅市場の回復減速を示しているとは考 えていないと指摘。住宅価格にはかなり値ごろ感があり、住宅ローン金利もまだ低水準に あるとして、「基調的な要因は住宅市場の広範な回復が継続していることを示している」 と述べた。 *米中古住宅販売に関するグラフィックは link.reuters.com/cyc24t をクリ ックしてご覧ください。 *統計の詳細は以下のとおり。 (季節調整後、年率) (100万戸) June May MayPrev Apr June'12 販売戸数 5.08 5.14 5.18 4.97 4.41 1戸建て 4.50 4.55 4.60 4.38 3.93 コンドミニアム/コープ 0.580 0.590 0.580 0.590 0.480 (前月比、%) June May MayPrev June13/12 販売戸数 -1.2 3.4 4.2 15.2 1戸建て -1.1 3.9 5.0 14.5 コンドミニアム/コープ -1.7 0.0 -1.7 20.8 June May MayPrev Apr June'12 価格中央値(1000ドル)214.2 203.1 208.0 191.8 188.8 在庫(100万戸) 2.190 2.150 2.220 2.150 2.370 供給(カ月分) 5.2 5.0 5.1 5.2 6.4 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 5.25 mln unit rate