米金融・債券市場＝横ばい、週内に990億ドルの国債入札控え

[ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2051GMT) 87*19.50(+0*04.00)=3.5520% 前営業日終盤 87*15.50(+1*08.50)=3.5594% 10年債 (2051GMT) 93*20.50(‐0*00.50)=2.4841% 前営業日終盤 93*21.00(+0*14.00)=2.4821% 5年債 (2051GMT) 100*11.50(‐0*00.50)=1.2996% 前営業日終盤 100*12.00(+0*05.50)=1.2963% 2年債 (2051GMT) 100*04.50( 0*00.00)=0.3022% 前営業日終盤 100*04.50(+0*00.50)=0.3023% 22日の米金融・債券市場では、週内に総額990億ドルの国債入札を控え国債価格 は横ばいで推移した。主だった経済指標の発表がなかったことで、連邦準備理事会(FR B)が緩和縮小に着手する時期についての新たな手掛かりは得られなかった。 終盤の取引で指標10年債 利回りは2.49%。8日につけた2年ぶり 高水準の2.76%から下げているが、5月初旬の1.60%からは依然としてかなり高 い水準にある。 財務省は23日に350億ドルの2年債、24日に350億ドルの5年債、25日に 290億ドルの7年債入札を実施する。 FRBの縮小緩和に関する不透明感が払しょくされないなか、金融政策に影響されや すい5年債と7年債の入札が圧迫を受ける可能性がある。 Tボンド先物9月限 は横ばいの135─16/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の127─3.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 20.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.75)