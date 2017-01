UPDATE 2-米金融・債券市場＝横ばい、週内に990億ドルの国債入札控え

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*21.00(+0*05.50)=3.5492% 前営業日終盤 87*15.50(+1*08.50)=3.5594% 10年債 (2105GMT) 93*20.50(‐0*00.50)=2.4841% 前営業日終盤 93*21.00(+0*14.00)=2.4821% 5年債 (2105GMT) 100*11.25(‐0*00.75)=1.3012% 前営業日終盤 100*12.00(+0*05.50)=1.2963% 2年債 (2105GMT) 100*04.25(‐0*00.25)=0.3062% 前営業日終盤 100*04.50(+0*00.50)=0.3023% 22日の米金融・債券市場では、週内に総額990億ドルの国債入札を控え国債価格 は横ばいで推移した。主だった経済指標の発表がなかったことで、連邦準備理事会(FR B)が緩和縮小に着手する時期についての新たな手掛かりは得られなかった。 バーナンキFRB議長を含むFRB高官が、現在月額850億ドルのペースで実施し ている資産買い入れの縮小は経済指標次第で、超低金利政策も長期間にわたり維持すると の姿勢を相次いで示したことで、米国債利回りは過去2週間、低下してきた。 この日発表された経済指標では、全米リアルター協会(NAR)発表の6月の中古住 宅販売戸数が前月比1.2%減と、予想に反して減少。みずほ証券(ニューヨーク)の首 席エコノミスト、スティーブン・リッチウト氏は、「多くのエコノミストの想定よりも住 宅市場が金利動向に影響されやすいことが示された」としている。 ただ、住宅価格中央値が2008年6月以来の高水準となったことは、住宅市場の改 善継続を示している可能性がある。 市場ではFRBは9月に緩和縮小に踏み切るとの見方が大勢となっている。ソシエテ ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門を率いるメアリー・ベス・フィッシャー 氏は、バーナンキ議長は非常にハト派的になったとの認識を示しながらも、「これで何か が変わったわけではない。向こう2回の連邦公開市場委員会(FOMC)が開かれるまで に雇用が大幅に弱体化しない限り、FRBは緩和縮小を手控えることはない」との見方を 示した。 FRBの緩和縮小開始のタイミングについては、30─31日のFOMC、および8 月2日発表の7月の雇用統計が注目を集めている。 終盤の取引で指標10年債 利回りは2.49%。8日につけた2年ぶり 高水準の2.76%から下げているが、5月初旬の1.60%からは依然としてかなり高 い水準にある。 財務省は23日に350億ドルの2年債、24日に350億ドルの5年債、25日に 290億ドルの7年債入札を実施する。 FRBの縮小緩和に関する不透明感が払しょくされないなか、金融政策に影響されや すい5年債と7年債の入札が圧迫を受ける可能性がある。 Tボンド先物9月限 は横ばいの135─16/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の127─3.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 20.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.75)