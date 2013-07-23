24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２４日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ヒト・コミュニケーションズ 東証２部から 市場変更 サムコ が東証２部に ジャスダックから ０８：５０ ６月＆１３年上半期貿易統計（財務省） （予測中央値：前年比 輸出10.3％、輸入13.6％、貿易赤字1606億円） ０９：００ 電気料金審査専門委員会（四電と東北電値上げ審査） １６：００ 日銀市場参加者との意見交換会 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会第１回基本政策分科会 ●企業決算 キヤノン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策会合 ハンガリー中銀が金利決定発表 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 23 Jul AMC Q3 2013 Apple Inc. 23 Jul BMO Q2 2013 DuPont 23 Jul BMO Q2 2013 Lockheed Martin 23 Jul AMC Q2 2013 AT&T Inc. 23 Jul BMO Q2 2013 United Technologies ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 タイ中銀が７月金融政策会合の議事録公表 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 24 Jul 11:30 Q2 2013 The Boeing Company 24 Jul 11:30 Q2 2013 Caterpillar Inc. 24 Jul 11:00 Q2 2013 Ford Motor Company 24 Jul BMO Q2 2013 Motorola Solutions, Inc. 24-Jul SE VOLVO AB Q2 24-Jul DE DAIMLER AG Q2 24-Jul GB ARM HOLDINGS PLC Q2