6月ニュージーランド貿易収支、4.14億ＮＺドルの黒字＝統計局

[ウェリントン 24日 ロイター] - ニュージーランド統計局 が24日発表した6月の貿易収支は、4億1400万ニュージーランド ドル(3億2985万米ドル)の黒字となった。輸入が輸出以上に減少 したため。 一方、6月までの1年間の貿易収支は7億8000万NZドルの赤 字だった。 ロイターがまとめたエコノミストの予想は、6月単月が1億NZド ルの赤字、年間が12億6000万NZドルの赤字だった。 6月の輸出は、乳製品輸出の減少で前月比3.9%減少。輸入は7 .4%減少した。 ------------------------------------------------------------ NZ$ (actual) June Pvs month Year ago Balance +414 mln +39 mln (+71 mln) +289 mln Exports 4.02 bln 4.08 bln 4.18 bln Imports 3.60 bln 4.04 bln (4.01 bln) 3.89 bln NZ$ Yr-to-June Yr-to-May Yr-to June'12 Balance -0.77 bln -0.87 bln -0.763 bln Exports 45.72 bln 45.89 bln 46.69 bln Imports 46.50 bln 46.76 bln 47.45 bln ----------------------------------------------------------- Statistics NZ said July month trade data will be released on Aug 24. ($1 = 1.2551 New Zealand dollars)