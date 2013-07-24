25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２５日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ブレインパッド が東証１部に マザーズから ０８：５０ ６月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） １０：００ 麻生財務相講演「アジアの発展と日本の資本市場」 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第２非価格競争入札結果（財務省） ●企業決算 日産自、ダイハツ、信越化学、アドテスト ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 ２３：００ＧＭＴ 第２・四半期韓国ＧＤＰ速報値 タイ中銀が７月金融政策会合の議事録公表 ２５日（木） ０８：００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 ０８：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省） フィリピン中銀金融政策会合 Ｇ２０シェルパ会合（サンクトペテルブルク、２６日まで） ＝＝＝＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 24 Jul 11:30 Q2 2013 The Boeing Company 24 Jul 11:30 Q2 2013 Caterpillar Inc. 24 Jul 11:00 Q2 2013 Ford Motor Company 24 Jul BMO Q2 2013 Motorola Solutions, Inc. 24-Jul SE VOLVO AB Q2 24-Jul DE DAIMLER AG Q2 24-Jul GB ARM HOLDINGS PLC Q2 25 Jul AMC Q2 2013 Amazon.com Inc 25 Jul Q2 2013 General Motors Company 25 Jul AMC Q3 2013 Starbucks 25 Jul BMO Q2 2013 Coca-Cola Enterprises