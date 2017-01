UPDATE 1-米新築1戸建て住宅販売、6月は5年ぶり高水準　価格上昇

(内容を追加しました) [ワシントン 24日 ロイター] - 米商務省が24日発表した6月の新築1戸建 て住宅販売は、季節調整済みで前月比8.3%増の年率49万7000戸で、2008年 5月以来約5年ぶりの高水準となった。住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、販売の勢 いが鈍る兆候はほとんど見られなかった。 市場予想は48万2000戸だった。 前年同月比では38.1%増加、1992年1月以来の大幅な伸びとなった。 販売の連続増加は、住宅市況の勢いが増していることを示し、住宅ローンの金利上昇 で勢いが鈍るとの懸念が和らぐとみられている。 在庫は1.3%増の16万1000戸と、2011年8月以来の高水準だった。需要 の増大に対応するため、各建設業者が生産を加速させ続けている。 ただ、供給は引き続きひっ迫しており、価格上昇圧力となっている。価格中央値は前 年比で7.4%上昇した。 在庫は3.9カ月分と、通常適切な水準とされる6カ月を下回った。 販売は3地域で増加したが、中西部は減少した。 詳細は以下の通り。 (前月比、季節調整後、年率ベース、1000戸) Pct Jun May (Prev) Apr (Prev) Jun'12 総販売戸数 8.3 497 459 476 453 466 360 地域・北東部 18.5 32 27 35 28 29 中西部 -11.8 67 76 83 61 59 南部 10.9 274 247 243 260 267 西部 13.8 124 109 115 104 111 Jun May (Prev) Apr (Prev) 販売実数 48 43 45 44 46 (季節調整前) Jun May (Prev) Apr (Prev) 販売価格・ 平均値 295.0 307.4 307.8 336.8 331.3 (1000ドル)中央値 249.7 262.8 263.9 282.1 272.6 前月比% May (Prev) Apr (Prev) Mar (Prev) 総販売戸数 1.3 2.1 2.3 3.3 -0.4 1.3 Jun May (Prev) Apr (Prev) 供給(カ月分) 3.9 4.2 4.1 4.2 4.0 在庫(1000戸) 161 159 161 158 157 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 482,000 units