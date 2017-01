UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、5年債入札の需要低迷受け

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*02.00(‐1*02.50)=3.6454% 前営業日終盤 87*04.50(‐0*16.50)=3.5801% 10年債 (2105GMT) 92*26.00(‐0*20.50)=2.5842% 前営業日終盤 93*14.50(‐0*06.00)=2.5068% 5年債 (2105GMT) 99*31.75(‐0*10.00)=1.3766% 前営業日終盤 100*09.75(‐0*01.50)=1.3110% 2年債 (2105GMT) 99*25.50( NA )=0.3520% 前営業日終盤 100*03.75(‐0*00.50)=0.3142% 24日の米金融・債券市場では、5年債入札の需要が低調だったことで、おおむね低 水準で推移していた国債価格が下げ幅を拡大した。 5年債入札の応札倍率は2.46倍。2009年9月以来の低水準となった前月の入 札の水準に並んだ。ただ、実需筋や中央銀行などを含む間接入札者の落札比率は53.9 %となり、2009年11月以来の高水準となった。 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)の国債取引部門のマネジング ・ディレクター、ダン・ムルホーランド氏は、「間接入札者の需要が力強かったことを踏 まえると、入札は堅調だったと言えるが、応札倍率は若干低く、市場ではこの点がマイナ スとして受け止められた」としている。 この日はユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)が予想を上回ったことで、独連邦債 が下落。これに連動し、米国債も朝方から下げていた。 米国の経済指標では、6月の新築1戸建て住宅販売が2008年5月以来の高水準と なり、住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、販売の勢いが鈍る兆候はほとんど見られな かった。三菱東京UFJ(ニューヨーク)の首席金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏 は、「住宅部門は予想より堅調だ」としている。 米経済の足腰の強さを見極めるため、市場では25日発表の6月の耐久財受注が注目 を集めている。 終盤の取引で指標10年債 は22/32安。利回りは2.60%と、7 月15日以来のレンジの上限と一致した。ただ8日に付けた2年ぶり高水準の2.76% までは戻していない。 財務省は23日の2年債入札、24日の5年債入札に続き、25日に290億ドルの 7年債入札を実施し、今週予定される総額990億ドルの一連の国債入札を締めくくる。 7年債は5年債より比較的魅力が低いと見なされている上、米連邦準備理事会(FR B)による中期的な利上げによる影響に一段と敏感なため、25日の入札では需要が低迷 する可能性もある。 終盤の取引で7年債 は19/32安。利回りは1.99%。 WI(発行 前)取引 に基づくと、25日の入札の利回りは2.02%前後になる見通 し。 Tボンド先物9月限 は31/32安の134─3/32。 Tノート先物9月限 は17/32安の126─13.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 19.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)