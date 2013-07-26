起債条件一覧＝7月26日現在

［東京 ２６日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／２６ 三井不動産 第４８回 A+/AA‐ １００億円 ２０年 ２．０４５％ Ｔ１４５＋３１ｂｐ ８／ ２ 野村 ７／２５ ＳＢＩホールディングス 第５回 BBB ３００億円 ３年 ２．１５％ ─ ８／ ７ 大和 ７／２４ 光通信 第１０回 BBB/BBB １００億円 ３年 １．９４％ Ｌ＋１５８ｂｐ ７／３０ 野村 ７／２４ 永谷園 第２回 BBB+ ５０億円 ３年 ０．３９８％ Ｔ２８０＋２５ｂｐ ７／３１ 大和 ７／２４ 東日本高速道路 第２２回 AA+/Aa3 ３００億円 ５年 ０．４０１％ Ｔ２９５＋１４ｂｐ ７／３０ みずほ 野村 シティＧ ７／２３ 三井住友信託銀行 第４回 AA‐/A1 ２００億円 ５年 ０．３４１％ Ｔ２９５＋８ｂｐ ７／２９ 大和 ７／１９ 五洋建設 第２回 BBB+/BBB+ １００億円 ５年 ０．８７％ Ｌ＋３４ｂｐ ７／２６ みずほ ７／１９ 王子ホールディングス 第３１回 A ２００億円 ５年 ０．４８２％ Ｔ２９５＋２０ｂｐ ７／２６ みずほ SMBC日興 野村 ７／１９ 王子ホールディングス 第３２回 A ２００億円 ７年 ０．７９４％ Ｔ３０９＋２８ｂｐ ７／２６ SMBC日興 みずほ 野村 ７／１７ 住信ＳＢＩネット銀行 第２回 A‐ １１０億円 １０年 下記参照 ─ ７／３０ ＳＢＩ 大和 ７／１２ 東芝 第５７回 A‐ ３００億円 ４年 ０．６２％ ─ ７／２６ 野村 大和 みずほ SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９２回 AA+ １５０億円 ５年 ０．３９２％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９３回 AA+ １５０億円 １０年 ０．９２３％ Ｔ３２９＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９４回 AA+ ２００億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東海 第６４回 AA+ １５０億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／２９ みずほ SMBC日興 メリル ７／５ 小田急電鉄 第６２回 AA‐ １５０億円 ３年 ０．２８％ 注参照 ７／３１ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＳＢＩホールディングス債： 個人投資家向けに販売。 ・住信ＳＢＩネット銀行債： 期限前償還条項付劣後債、個人投資家向けに販売。 利率は当初５年：１．１９％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．１５％。 ・東芝債： 個人投資家向けに販売。 ・小田急電鉄債： 個人投資家向けに販売。 スプレッドは第２８０回と第２８２回国債利回りの案分＋１０ｂｐ。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５６回 AA/Aa3 １００億円 ５年 ０．３３２％ Ｔ２９６＋５ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ＃７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５７回 AA/Aa3 ２００億円 １０年 ０．８３５％ Ｔ３２９＋４ｂｐ ８／ ５ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ＃７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５８回 AA/Aa3 １４０億円 ２０年 １．８１０％ Ｔ１４５＋８ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２４ 日本政策金融公庫 第３６回 AA+/Aa3 ４００億円 ２年 ０．１７５％ Ｔ２７１＋５ｂｐ ８／ １ みずほ シティＧ 大和 ７／１９ 兵庫県土地開発公社 第１５回 １００億円 ５年 ０．４０％ Ｔ２９５＋１２ｂｐ ８／ ２ 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 ７／１８ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７９回 AA+ ３０億円 １２年 ０．９９１％ ─ ７／３０ 東海東京 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８０回 AA+ ６０億円 ７年 ０．５７０％ ─ ７／３０ 大和 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８１回 AA+ ５０億円 １３年 １．１０９％ ─ ７／３０ 大和 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８２回 AA+ ３０億円 １５年 １．３０９％ ─ ７／３０ みずほ ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８３回 AA+ ３０億円 １９年 １．７０３％ ─ ７／３０ 野村 ７／２３ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８４回 AA+ ４０億円 １４年 １．２０８％ ─ ７／３０ 野村 ７／２４ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８５回 AA+ １１０億円 ２０年 ０．５０％ ─ ７／３１ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・兵庫県土地開発公社債： 発行価格は９９円９９銭、応募者利回りは０．４０２％。兵庫県保証付。 ・地方公共団体金融機構Ｆ１８５回債： 発行価格は７６．６０円、利回りは複利で１．９１４％、単利で２．１８０％。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／２６ シティグループ 第２５回 Baa2/A‐/A ５８０億円 ３年 ０．６３３％ Ｌ＋２８ｂｐ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ＃７／２６ シティグループ 第４回 Baa2/A‐/A １７０億円 ３年 注参照 ─ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ７／１９ 新韓銀行（韓国） 第３回 A1/A+ ２６７億円 ２年 ０．８３％ Ｌ＋５０ｂｐ ７／２９ シティＧ みずほ 野村 ＲＢＳ ７／１９ 新韓銀行（韓国） 第１回 A1/A+ ３３億円 ２年 注参照 ─ ７／２９ シティＧ みずほ 野村 ＲＢＳ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・シティグループ債： 下段は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．３８％。 ・新韓銀行債： 下段は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．６０％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１６ 日機装 アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ １６１５円 ８／ ２ 大和ヨーロッパ ７／１１ リゾートトラスト アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ ４３０６円 ７／２９ 大和ヨーロッパ ７／１０ パラマウントベッドホールディングス アルパイン円 １００億円 ５年 ０．００％ ４１０６円 ７／２６ 大和ヨーロッパ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・日機装円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１０１％、 発行価格（募集価格）は額面金額の１０３．５％。 ・リゾートトラスト円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００．５％、 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ・パラマウントベッドホールディングス円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１００．５％、 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１９ 住宅金融支援機構 第７５回 AAA/AAA １１８３億円 ３５年 １．２６％ Ｔ３２９＋４４ｂｐ８／２ SMBC日興 三菱UFJMS MｽﾀﾝﾚｰMUFG ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 国際協力銀行（ＪＢＩＣ） 米ドル ２５億ドル ５年 １．７５ ９９．４３ ７／３１ 注参照 米ドル １０億ドル １０年 ３．３７５ ９９．８７４ ７／３１ 注参照 ゴールドマン・サックス・グループ 円 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 円 未定 ７年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 スウェーデン地方金融公社 豪ドル １１００万 ５年 ３．０３ １００．００ ８／ ９ 注参照 三井住友銀行 ユーロ ５億 １０年 ２．７５ ９９．３１２ ７／２７ 注参照 ソシエテ・ジェネラル 注参照 ２．６５億 ７年 ０．５０ ７１．０３ ７／３０ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ２．４２億 ５年 ４．７９ １００．００ ８／ ９ 注参照 注参照 ２．２６億 ５年 ６．４３ １００．００ ８／ ９ 注参照 注参照 １１億 ３０年 ０．５０ ２２．００ ７／２９ 注参照 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．１１４５億 ５年 ４．４３ １００．００ ７／３０ 注参照 丸紅 豪ドル １．１億 ４年 ３．９７ １００．００ ８／ １ 注参照 インド輸出入銀行 円 １５０億 ５年 １．１０ １００．００ ７／３０ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ３３０万 ４年６カ月 ３．５３ １００．００ ７／２９ 注参照 注参照 ９０００万 ４年６カ月 ４．２３ １００．００ ７／２９ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ７９８０万 ５年 ４．１１ １００．００ ７／３０ 注参照 注参照 ５６００万 ５年 ４．００ １００．００ ８／ １ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・国際協力銀行 グローバルドル建て債：価格は発行価格。 主幹事はバークレイズ、大和、ドイツ銀、ＧＳ。政府保証付。 スプレッドは５年債が米国債＋５６．６ｂｐ、１０年債が米国債＋８８．５ｂｐ。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円債（上段、下段共通）： 価格は売出価格。売出期間は８月６日─２１日。受渡日は８月２２日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン地方金融公社 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は東海東京証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・三井住友銀行 ユーロ建て債：価格は発行価格。 スプレッドはミッドスワップ＋９８ｂｐ。 主幹事はＧＳ、シティＧ、ドイツバンク、ＳＭＢＣ日興。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ソシエテ・ジェネラル メキシコペソ建てディスカウント債：価格は売出価格。 売出期間は７月１２日─３０日。受渡日は７月３１日。売出人は高木証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月８日─２９日。受渡日は７月３０日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 豪ドル建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月５日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は八幡証券、坂本北陸証券、島大証券、 松阪証券、中泉証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・インド輸出入銀行 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１６日─２６日。受渡日は７月３１日。売出人は大和証券。 格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。 ・ＢＮＰパリバ 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２７日─７月２９日。受渡日は７月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２６日。受渡日は７月３０日。売出人はあかつき証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は丸福証券、愛媛証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─８月１日。受渡日は８月２日。 売出人はＳＢＩ証券。