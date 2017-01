米金融・債券市場＝横ばい、来週のＦＯＭＣと雇用統計控え買い手控え

[ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 86*01.00(‐0*01.00)=3.6474% 前営業日終盤 86*02.00(‐1*02.50)=3.6454% 10年債 (2005GMT) 92*29.00(+0*03.00)=2.5731% 前営業日終盤 92*26.00(‐0*20.50)=2.5842% 5年債 (2005GMT) 100*00.00( NA )=1.3750% 前営業日終盤 99*31.75(‐0*10.00)=1.3766% 2年債 (2005GMT) 99*27.25(+0*01.75)=0.3245% 前営業日終盤 99*25.50( NA )=0.3520% 25日の米金融・債券市場では、国債価格は下落して推移していたが終盤の取引でお おむね横ばいとなった。米連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小に着手する時期を見極め ようと来週の連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まるなか、国債に対する買いが 手控えられている。 現在月額850億ドルのペースで実施している資産買い入れについて、FRBが規模 縮小に向けた詳細な計画を公表し始めるとの観測から、今週に入り米国債のボラティリテ ィーが上昇、利回りはこのところのレンジの上限近辺に上昇している。 国債価格は当初下落していたが、米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙が 、FRBは長期間にわたり金利を低水準に維持するとのメッセージを示すためにフォワー ドガイダンスの変更を討議する可能性があると報道したことを受け、下げ幅を縮小した。 緩和縮小が開始される時期について、エコミストの間では9月になるとの見方が大勢 となっている。クレディ・スイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、マイケル・チ ャン氏は、「FRBは年内の縮小開始に向け、何らかの準備を示す可能性がある」とし、 「もしFRBが緩和縮小に非常に積極的であることが示されれば(国債は)一段と売り込 まれるが、デフレリスクがあれば緩和規模を再び拡大させるなどの含みを残す文言が示さ れれば、市場にとり消化しやすくなる」と述べた。 この日の290億ドルの7年債入札では、応札倍率が2.54倍と、2009年5月 以来の低水準となった。ファンドマネジャーや中央銀行などを含む間接入札者の落札比率 は48.60%となった。 入札結果を受け、国債価格は低水準で推移した。CIBC(ニューヨーク)の国債取 引部門を率いるトム・トゥッチ氏は、「入札にはそこそこの参加があったが、ディーラー による落札比率はそれほど高くなかった」としている。 今週予定の国債入札がすべて終了したことで、市場の焦点は30─31日のFOMC に集まっている。また、8月2日発表の7月の雇用統計も注目されている。 CIBCのトゥッチ氏は、「FOMCと雇用統計を来週に控え、守りの姿勢が強くな っている」とし、どちらの方向に動くにしても、さらなる情報が必要となっているとの見 方を示した。 終盤の取引で10年債 は1/32高。利回りは2.58%。 Tボンド先物9月限 は3/32安の134。 Tノート先物9月限 は4/32安の126─9.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+0.50)