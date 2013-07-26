＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月２６日─８日２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（金） ０６：００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.3 -0.4 （前年比、％） -1.6 -2.9 １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 84.0 83.9 （速報値） ２７日（土） １─６月中国鉱工業部門企業利益 ２９日（月） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 112.3 （前月比、％） -0.1 6.7 ２９日─３１日 ０６：００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 0.4 ３０日（火） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 6.8 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A -0.68 （景況感指数） N/A 91.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.8 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.9 （改定値） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 1.7 （季調前前月比、％） N/A 2.5 （前年比、％） N/A 12.1 １４：００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 81.5 81.4 ３１日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 0.5 ０７：５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A -12 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局） （％） N/A 12.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 1.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） N/A 188 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 1.4 1.8 デフレーター N/A 1.3 （Ｑ１確報） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.4 0.3 １３：４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 54.0 51.6 ８月１日（木） ０１：００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.1 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 50.1 （速報値） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 39.372 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２７までの週、１０００件） N/A 343 １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.5 １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 51.5 50.9 ７月米自動車販売台数 ２日（金） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.5 0.3 （前年比、％） 1.5 1.6 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -0.1 １２：３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.5 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 184 195 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 195 202 （失業率、％） 7.5 7.6 １４：００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 4.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 2.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━