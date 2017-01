米金融・債券市場＝小幅上昇、来週のＦＯＭＣ前に積極的な売買手控え

[ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*14.50(+0*13.00)=3.6218% 前営業日終盤 86*01.50(‐0*00.50)=3.6464% 10年債 (2105GMT) 92*31.50(+0*03.50)=2.5643% 前営業日終盤 92*28.00(+0*02.00)=2.5769% 5年債 (2105GMT) 100*00.75(+0*01.50)=1.3701% 前営業日終盤 99*31.25( NA )=1.3799% 2年債 (2105GMT) 99*27.75(+0*00.50)=0.3167% 前営業日終盤 99*27.25(+0*01.75)=0.3245% 26日の米金融・債券市場では、 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に 積極的な売買が手控えられるなか、国債価格が若干上昇した。 連邦準備理事会(FRB)が現在月額850億ドルの規模で実施している資産買い入 れについて、いつ規模縮小に着手するのか手掛かりを得ようと、30─31日のFOMC に注目が集まっている。 バーナンキFRB議長は緩和縮小は経済の状況に左右されるとの立場を強調している が、エコノミストの間では、縮小開始は9月になるとの見方が大勢だ。 来週は8月2日に7月の米雇用統計も発表される。BMOキャピタル・マーケッツの 金利ストラテジスト、ディミトリ・デリス氏は、「緩和縮小は9月に始まるのか、誰もが 知りたいと思っている。経済指標が弱ければ、(9月に緩和規模縮小が開始されるとの) 観測は一部後退する可能性がある」と述べた。 国債利回りは今週に入り若干上昇していたが、25日に米紙ウォールストリート・ジ ャーナル(WSJ)が、FRBは超低金利政策を長期間にわたり継続させるとのメッセー ジを強調するため、来週のFOMCで金融政策の先行き見通しを示す指針である「フォワ ード・ガイダンス」の変更を検討する可能性があると報道したことを受け、同日の取引で 国債価格は下げ幅を縮小していた。 終盤の取引で10年債 利回りは5/32高。利回りは2.56%と、前 日終盤の2.58%から低下した。同利回りは8日に2年ぶりの高水準となる2.76% まで上昇した後、過去2週間は2.43─2.63%の狭い範囲内で推移している。 今週はボラティリティーも高まった。米長期金利の将来的なボラティリティーを示す メリル・リンチのMOVE指数 は、週初の73から82.6に上昇。同指数 は5日に118まで上昇した後は低下基調にある。 来週31日には財務省が四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)計画を 発表する。一部アナリストは、2010年9月以来初めて発行額が削減される可能性があ ると予想。削減される場合、2年債や3年債などの短期債から開始されるとみられている 。 Tボンド先物9月限 は23/32高の134─23/32。 Tノート先物9月限 は12.5/32高の126─22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (unch)