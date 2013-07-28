〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２９―８月３日の海外経済指標】 予想 前回 ２９日（月） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 112.3 （前月比、％） -1.0 6.7 ３０日（火） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 6.9 6.8 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.55 -0.68 （景況感指数） 92.6 91.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.1 （前年比、％） 1.7 1.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.1 （前年比、％） 1.8 1.9 （改定値） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 1.5 1.7 （季調前前月比、％） N/A 2.5 （前年比、％） 12.4 12.1 １４：００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 81.3 81.4 ３１日（水） ０６：００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.8 （前年比、％） N/A 0.4 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.1 0.5 ０７：５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） 0 -12 （失業者数・季調前／１００万人） 2.9 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.2 12.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.6 1.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 180 188 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省） （前期比年率、％） 1.0 1.8 デフレーター 1.1 1.3 （Ｑ１確報） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省） （前期比、％） 0.4 0.3 １３：４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 54.0 51.6 ８月１日（木） ０１：００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.1 ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 50.1 50.1 （速報値） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 39.372 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／２７までの週、１０００件） 345 343 １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.4 0.5 １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 52.0 50.9 ７月米自動車販売台数 ２日（金） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.6 0.3 （前年比、％） 1.6 1.6 ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） 0.0 -0.3 （前年比、％） 0.3 -0.1 １２：３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 185 195 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 189 202 （失業率、％） 7.5 7.6 １４：００ＧＭＴ ６月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 4.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 2.2 2.1 ３日（土） ０１：００ＧＭＴ ７月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２９―８月２日の海外行事予定】 ２９日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 イタリア国債入札 インド首相がルピー安協議で経済界首脳と会談 ３０日（火） ０５：３０ＧＭＴ インド準備銀行の金融政策会合 ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（３１日まで） イタリア中長期債入札 スティーブンス豪中銀総裁が昼食会で講演（シドニー） トルコ中銀が金融政策会合の議事録公表 ３１日（水） １３：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） 英中銀金融政策委員会（１日まで） 独３０年債入札 ８月１日（木） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米自動車販売台数 スペイン国債入札 ２日（金） １６：１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ボストン） ＥＣＢ・ＬＴＲＯ前倒し返済額発表（１９：００ＪＳＴ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━