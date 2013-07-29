30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ３０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ネクステージ が東証マザーズに（公開価格1700円） １０：００ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ６月完全失業率（総務省） ０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ６月家計調査（総務省） ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比─１．８％） １０：００ 全国財務局長会議で財務相が発言 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：００ 公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議 １６：３０ 経済財政諮問会議 ●決算 三菱自、日立、富士通、ＡＮＡ、ソフトバンク、ＧＳユアサ、花王 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２９日（月） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 イタリア国債入札 ３０日（火） ０５：３０ＧＭＴ インド準備銀行の金融政策会合 ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 米連邦公開市場委員会（３１日まで） イタリア中長期債入札 ＝＝＝＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２９日（月） H1 DANONE SA ３０日（火） INTERIM BARCLAYS PLC Q2 2013 BP PLC Q2 2013 BANCO SANTANDER SA Q2 2013 DEUTSCHE BANK AG Q2 2013 FIAT SPA Q3 INFINEON TECHNOLOGIES AG Q2 2013 UBS AG Q2 2013 Chrysler Group LLC Q4 2013 Coach, Inc. Q2 2013 Corning Q2 2013 Pfizer Q2 2013 Sprint Nextel Corp.