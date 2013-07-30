起債条件一覧＝7月30日現在

［東京 ３０日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／３０ 三井住友ファイナンス＆リース 第７回 AA‐/A+ １５０億円 ５年 ０．４４２％ Ｔ２９５＋１５ｂｐ ８／ ６ SMBC日興 三菱UFJMS しんきん SMBCフレンド 大和 ７／２６ 三井不動産 第４８回 A+/AA‐ １００億円 ２０年 ２．０４５％ Ｔ１４５＋３１ｂｐ ８／ ２ 野村 ７／２５ ＳＢＩホールディングス 第５回 BBB ３００億円 ３年 ２．１５％ ─ ８／ ７ 大和 ７／２４ 光通信 第１０回 BBB/BBB １００億円 ３年 １．９４％ Ｌ＋１５８ｂｐ ７／３０ 野村 ７／２４ 永谷園 第２回 BBB+ ５０億円 ３年 ０．３９８％ Ｔ２８０＋２５ｂｐ ７／３１ 大和 ７／２４ 東日本高速道路 第２２回 AA+/Aa3 ３００億円 ５年 ０．４０１％ Ｔ２９５＋１４ｂｐ ７／３０ みずほ 野村 シティＧ ７／１７ 住信ＳＢＩネット銀行 第２回 A‐ １１０億円 １０年 下記参照 ─ ７／３０ ＳＢＩ 大和 ７／５ ＪＲ東日本 第９２回 AA+ １５０億円 ５年 ０．３９２％ Ｔ２９５＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９３回 AA+ １５０億円 １０年 ０．９２３％ Ｔ３２９＋７ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ ＪＲ東日本 第９４回 AA+ ２００億円 ２０年 １．８０７％ Ｔ１４５＋９ｂｐ ７／３０ 三菱UFJMS SMBC日興 ７／５ 小田急電鉄 第６２回 AA‐ １５０億円 ３年 ０．２８％ 注参照 ７／３１ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＳＢＩホールディングス債： 個人投資家向けに販売。 ・住信ＳＢＩネット銀行債： 期限前償還条項付劣後債、個人投資家向けに販売。 利率は当初５年：１．１９％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋２．１５％。 ・小田急電鉄債： 個人投資家向けに販売。 スプレッドは第２８０回と第２８２回国債利回りの案分＋１０ｂｐ。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５６回 AA/Aa3 １００億円 ５年 ０．３３２％ Ｔ２９６＋５ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５７回 AA/Aa3 ２００億円 １０年 ０．８３５％ Ｔ３２９＋４ｂｐ ８／ ５ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５８回 AA/Aa3 １４０億円 ２０年 １．８１０％ Ｔ１４５＋８ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２４ 日本政策金融公庫 第３６回 AA+/Aa3 ４００億円 ２年 ０．１７５％ Ｔ２７１＋５ｂｐ ８／ １ みずほ シティＧ 大和 ７／１９ 兵庫県土地開発公社 第１５回 １００億円 ５年 ０．４０％ Ｔ２９５＋１２ｂｐ ８／ ２ 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 ７／１８ 地方公共団体金融機構 Ｆ１７９回 AA+ ３０億円 １２年 ０．９９１％ ─ ７／３０ 東海東京 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８０回 AA+ ６０億円 ７年 ０．５７０％ ─ ７／３０ 大和 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８１回 AA+ ５０億円 １３年 １．１０９％ ─ ７／３０ 大和 ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８２回 AA+ ３０億円 １５年 １．３０９％ ─ ７／３０ みずほ ７／１９ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８３回 AA+ ３０億円 １９年 １．７０３％ ─ ７／３０ 野村 ７／２３ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８４回 AA+ ４０億円 １４年 １．２０８％ ─ ７／３０ 野村 ７／２４ 地方公共団体金融機構 Ｆ１８５回 AA+ １１０億円 ２０年 ０．５０％ ─ ７／３１ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・兵庫県土地開発公社債： 発行価格は９９円９９銭、応募者利回りは０．４０２％。兵庫県保証付。 ・地方公共団体金融機構Ｆ１８５回債： 発行価格は７６．６０円、利回りは複利で１．９１４％、単利で２．１８０％。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃７／３０ メキシコ合衆国 第１５回 A‐/Baa1 ４８６億円 ３年 １．１６％ Ｌ＋８０ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ＃７／３０ メキシコ合衆国 第１６回 A‐/Baa1 １５０億円 ５年 １．３９％ Ｌ＋８８ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ＃７／３０ メキシコ合衆国 第１７回 A‐/Baa1 １７０億円 ６年 １．５４％ Ｌ＋９３ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ７／２６ シティグループ 第２５回 Baa2/A‐/A ５８０億円 ３年 ０．６３３％ Ｌ＋２８ｂｐ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ７／２６ シティグループ 第４回 Baa2/A‐/A １７０億円 ３年 注参照 ─ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・シティグループ債： 下段は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．３８％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１６ 日機装 アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ １６１５円 ８／ ２ 大和ヨーロッパ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・日機装円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１０１％、 発行価格（募集価格）は額面金額の１０３．５％。 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１９ 住宅金融支援機構 第７５回 AAA/AAA １１８３億円 ３５年 １．２６％ Ｔ３２９＋４４ｂｐ８／ ２ SMBC日興 三菱UFJMS MｽﾀﾝﾚｰMUFG ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 国際協力銀行（ＪＢＩＣ） 米ドル ２５億ドル ５年 １．７５ ９９．４３ ７／３１ 注参照 米ドル １０億ドル １０年 ３．３７５ ９９．８７４ ７／３１ 注参照 ゴールドマン・サックス・グループ 円 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 円 未定 ７年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 スウェーデン地方金融公社 豪ドル １１００万 ５年 ３．０３ １００．００ ８／ ９ 注参照 ソシエテ・ジェネラル 注参照 ２．６５億 ７年 ０．５０ ７１．０３ ７／３０ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ２．４２億 ５年 ４．７９ １００．００ ８／ ９ 注参照 注参照 ２．２６億 ５年 ６．４３ １００．００ ８／ ９ 注参照 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．１１４５億 ５年 ４．４３ １００．００ ７／３０ 注参照 丸紅 豪ドル １．１億 ４年 ３．９７ １００．００ ８／ １ 注参照 インド輸出入銀行 円 １５０億 ５年 １．１０ １００．００ ７／３０ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ７９８０万 ５年 ４．１１ １００．００ ７／３０ 注参照 注参照 ５６００万 ５年 ４．００ １００．００ ８／ １ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・国際協力銀行 グローバルドル建て債：価格は発行価格。 主幹事はバークレイズ、大和、ドイツ銀、ＧＳ。政府保証付。 スプレッドは５年債が米国債＋５６．６ｂｐ、１０年債が米国債＋８８．５ｂｐ。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円債（上段、下段共通）： 価格は売出価格。売出期間は８月６日─２１日。受渡日は８月２２日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン地方金融公社 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は東海東京証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・ソシエテ・ジェネラル メキシコペソ建てディスカウント債：価格は売出価格。 売出期間は７月１２日─３０日。受渡日は７月３１日。売出人は高木証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 豪ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月５日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は八幡証券、坂本北陸証券、島大証券、 松阪証券、中泉証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・インド輸出入銀行 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１６日─２６日。受渡日は７月３１日。売出人は大和証券。 格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は丸福証券、愛媛証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─８月１日。受渡日は８月２日。 売出人はＳＢＩ証券。