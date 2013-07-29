〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.030％、6カ月物は0.065％＝財務省

Investing |
［ワシントン ２９日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.025％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.992417 最高利回り落札比率 97.68％ カバー（応札倍率） 4.54倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,073,000 応札総額 136,191,978,000 競争入札 28,672,055,000 非競争入札 440,918,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月1日 償還日 2013年10月31日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.045％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.967139 最高利回り落札比率 38.28％ カバー（応札倍率） 5.10倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,755,800 応札総額 127,508,675,800 競争入札 23,747,585,000 非競争入札 453,170,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月1日 償還日 2014年1月30日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文