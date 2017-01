再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣなど前に社債発行に絡むヘッジ売り

(アップデートとして再送しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*20.50(‐0*26.00)=3.6715% 前営業日終盤 86*14.50(+0*13.00)=3.6218% 10年債 (2105GMT) 92*22.50(‐0*09.00)=2.5985% 前営業日終盤 92*31.50(+0*03.50)=2.5643% 5年債 (2105GMT) 99*30.75(‐0*02.00)=1.3831% 前営業日終盤 100*00.75(+0*01.50)=1.3701% 2年債 (2105GMT) 99*27.75( 0*00.00)=0.3167% 前営業日終盤 99*27.75(+0*00.50)=0.3167% 29日の米金融・債券市場では国債価格が下落。連邦公開市場委員会(FOMC)や 米雇用統計を週内に控え、社債発行に絡むヘッジ売りが出た。 米政府が短期証券の発行を縮小させるとの観測も圧迫要因となった。 終盤の取引で10年債 は6/32安。利回りは2.587%と、前営業 日終盤から2.3ベーシスポイント(bp)上昇した。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、米社債市場では今週、総額150億─2 00億ドルの投資適格級社債の発行が予定されており、大半は31日のFOMC声明発表 や8月2日の雇用統計発表前に行われる見通し。 投資家の間では、米連邦準備理事会(FRB)が年内に債券買い入れ縮小に踏み切る かに関心が集まっている。 RWプレスプリッチの政府債・エージェンシー債トレーディング部門責任者、ラリー ・ミルスタイン氏は、「債券買い入れ縮小についてFRBがなんらかの説明を行うとの期 待がある」と指摘し、FOMCが今週最も重要なイベントだと語った。 米財務省が31日に発表する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)計 画にも注目が集まっている。 一部のアナリストは、財務省が2010年9月以降初めて利付債の発行を減らすと予 想している。また、発行規模の縮小はまず短期債から行われ、その後長期債にシフトする とみられている。 短期債の発行が減少すれば長期債の比率が相対的に高まることから、一部のトレーダ ーはこの日、長期債の保有を減らした。 RWプレスプリッチのミルスタイン氏は「短期債発行が縮小された場合、相対的に長 期債の供給が増えるため、イールドカーブのスティープ化につながる」と話した。 財務省は31日午前8時半(日本時間午後9時半)に入札計画を発表する。 Tボンド先物9月限 は18/32安の134─05/32。 Tノート先物9月限 は5/32安の126─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.25)