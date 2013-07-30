31日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ３１日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 キャリアデザインセンター 東証２部から 新規上場 ＨＡＢＩＴＡ ＣＲＡＦＴ がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット） ０８：５０ 日銀２００３年１─６年議事録公表 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による2年利付国債の発行条件等 １０：３０ ６月毎月勤労統計（厚労省） １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １４：００ ６月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比＋１５．８％） ●決算 三菱電機、富士重、東芝、ＮＥＣ、ホンダ、パナソニック、武田、村田製作所、 日東電工、東京電力 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（火） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 米連邦公開市場委員会（３１日まで） イタリア中長期債入札 ３１日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０７：５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 米財務省が四半期定例入札の詳細発表 １３：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １３：４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） 英中銀金融政策委員会（１日まで） 独３０年債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ３０日（火） INTERIM BARCLAYS PLC Q2 2013 BP PLC Q2 2013 BANCO SANTANDER SA Q2 2013 DEUTSCHE BANK AG Q2 2013 FIAT SPA Q3 INFINEON TECHNOLOGIES AG Q2 2013 UBS AG Q2 2013 Chrysler Group LLC Q4 2013 Coach, Inc. Q2 2013 Corning Q2 2013 Pfizer Q2 2013 Sprint Nextel Corp. ３１日（水） Q2 2013 BANCO BILBAO VIZCAYA Q2 2013 BAYER AG Q2 2013 BNP PARIBAS SA H1 PEUGEOT SA Q2 2013 VOLKSWAGEN AG Q2 2013V MasterCard Inc.