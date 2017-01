UPDATE 1-米7月のＣＢ消費者信頼感指数は80.3に低下、現況指数は08年5月以来の高水準

(内容を追加しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 米大手民間調査機関のコンファレンス・ボ ード(CB)が30日発表した7月の消費者信頼感指数は80.3と前月の82.1(改 定値)から低下した。予想の81.4も下回り、消費者の間で楽観的な見方が後退してい ることが示された。 期待指数は84.7と、91.1から低下。ただ現況指数は73.6と、68.7か ら上昇し2008年5月以来の高水準となった。 6カ月先の見通しはおおむね悪化。雇用情勢に関して、雇用は「改善」するとの回答 は16.5%と、19.7%から減少。「悪化」するとの回答は18.1%と、16.1 %から増加した。 収入に関する見通しは、「増加」するとの回答が15.3%に減少。 ただ、「減少」するとの回答も13.8%に減少した。 向こう1年のインフレ見通しは5.5%と、前月の水準に並んだ。 詳細は以下のとおり。 (1985年=100、季節調整済) July June Rev From May 消費者信頼感指数 80.3 82.1 81.4 74.3 現況指数 73.6 68.7 69.2 64.8 期待指数 84.7 91.1 89.5 80.6 現況指数(%) 業況 July June Rev From May 良い 20.9 19.4 19.1 19.1 悪い 24.5 24.9 24.9 26.0 普通 54.6 55.7 56.0 54.9 雇用 十分 12.2 11.3 11.7 9.9 不十分 52.3 51.6 51.4 53.7 就職困難 35.5 37.1 36.9 36.4 6カ月先の期待(%) 業況 July June Rev From May 改善 19.1 21.4 20.3 18.7 悪化 11.2 11.1 11.4 12.2 横ばい 69.7 67.5 68.3 69.1 雇用 改善 16.5 19.7 19.6 16.3 悪化 18.1 16.1 16.1 20.0 横ばい 65.4 64.2 64.3 63.7 収入 増加 15.3 15.9 15.2 15.6 減少 13.8 14.2 14.4 15.3 横ばい 70.9 69.9 70.4 69.1 インフレ率(季節調整前) 平均 July June Rev from May 5.5 5.5 5.5 5.3 *調査は米国内の約5000世帯を対象に実施。