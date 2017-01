米金融・債券市場＝変わらず、ＦＯＭＣ結果など控え様子見

[ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (1930GMT) 85*21.50(+0*01.00)=3.6696% 前営業日終盤 85*20.50(‐0*26.00)=3.6715% 10年債 (1930GMT) 92*22.00(‐0*00.50)=2.6007% 前営業日終盤 92*22.50(‐0*09.00)=2.5985% 5年債 (1930GMT) 99*30.75( 0*00.00)=1.3831% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*02.00)=1.3831% 2年債 (1930GMT) 99*27.75( 0*00.00)=0.3167% 前営業日終盤 99*27.75( 0*00.00)=0.3167% 30日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。連邦公開市場委員会(FO MC)の結果や国内総生産(GDP)統計、四半期定例入札(クオータリー・リファンデ ィング)計画の発表を翌日に控え、様子見となった。 Tボンド先物9月限 は8/32安の133─29/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32安の126─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+0.50)