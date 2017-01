UPDATE 2-米金融・債券市場＝変わらず、ＦＯＭＣ結果など控え様子見

(表と本文中のレートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*19.00(‐0*01.50)=3.6744% 前営業日終盤 85*20.50(‐0*26.00)=3.6715% 10年債 (2105GMT) 92*20.50(‐0*02.00)=2.6063% 前営業日終盤 92*22.50(‐0*09.00)=2.5985% 5年債 (2105GMT) 99*29.75(‐0*01.00)=1.3896% 前営業日終盤 99*30.75(‐0*02.00)=1.3831% 2年債 (2105GMT) 99*28.00(+0*00.25)=0.3127% 前営業日終盤 99*27.75( 0*00.00)=0.3167% 30日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。連邦公開市場委員会(FO MC)の結果や国内総生産(GDP)統計、四半期定例入札(クオータリー・リファンデ ィング)計画の発表を翌日に控え、様子見となった。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンド(ボルティモア)の共同 ポートフォリオ・マネジャー、ウィルマー・スタイス氏は「明らかに様子見の状態」とし た上で「あすのFOMC声明を見極めた上で、ひとまず週末の雇用統計までは債券買い入 れ縮小に関する米連邦準備理事会(FRB)の真意を探る展開となるだろう」と話した。 こうしたなか、債券買い入れ縮小の時期とペースは経済動向によることから、31日 の第2・四半期GDP統計や週末の7月雇用統計の内容が注目されている。GDPは今回 、前期比年率で1%成長と前四半期の1.8%から鈍化するとみられているほか、雇用統 計は非農業部門雇用者数の伸びが18万4000人と予想されている。 また、四半期定例入札計画については、一部市場関係者の間で今回、発行額が201 0年9月以来の減少になるとみられている。 この日の経済指標では、S&P/ケース・シラーの5月主要20都市圏住宅価格指数 が季節調整済で前月比1.0%上昇、伸びは前月から鈍化したものの、春の販売シーズン 中も住宅市場の回復が継続していたことを示した。ただ市場の反応は限定的だった。 終盤の取引で10年債 は変わらず。利回りは2.599%。 Tボンド先物9月限 は8/32安の133─29/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32安の126─13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.25)