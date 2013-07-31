UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝17本、969億0182万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３１日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 世界優先証券ファンド２０１３─０７（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：１６０億２３２５万円 販売会社：りそな銀行、近畿大阪銀行、滋賀銀行、静銀ティーエム証券 日興グラビティ・グローバル・ファンド＜愛称：ＧＧ１０＋１０＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５０００億円 設定額：７２１億２９５１万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：円コース６億０３６１万円／米ドルコース１６億２７２６万円／豪ドルコー ス３億７８８２万円／メキシコペソコース２億６８０２万円／トルコリラコース５２２０ 万円／ブラジルレアルコース２億３０３７万円 販売会社：みずほ証券 マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：３００億円 設定額：２０億５９６１万円 販売会社：いちよし証券 、エイチ・エス証券、エース証券、ＳＢＩ証券、極 東証券、高木証券 、ＰＷＭ日本証券、楽天証券 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：各２００億円 設定額：株式コース７８６１万円／株式＆通貨コース１億６２０２万円 販売会社：ＳＢＩ証券、クレディ・スイス証券、マネックス証券、楽天証券、新生銀 行 Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株式ロングショート ファンド ベイビュー・アセット・マネジメント 設定上限額：５０億円 設定額：１２億８３６０万円 販売会社：水戸証券 楽天日本株トリプル・ベアＩＩ 楽天投信投資顧問 設定上限額：１００億円 設定額：４８９万円 販売会社：楽天証券、立花証券、あかつき証券 バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） ＜愛称：みらいの港＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）１９億７０００万円／＜為替ヘッ ジなし＞（毎月決算型）１０００万円／＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）１０００ 万円／＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）１０００万円（いずれも自己設定） 設定額：＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）１９億７０００万円／＜為替ヘッジな し＞（毎月決算型）１０００万円／＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）１０００万円 ／＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）１０００万円 販売会社：横浜銀行 、カブドットコム証券