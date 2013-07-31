1日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告期間ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ １０年利付国債の入札結果 １４：００ 自販連・全軽自協 新車販売速報７月度 １５：００ 財政資金対民間収支（７月実績・８月見込み） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 １５：３０ ６月末の税収実績 １７：００ 山口財務副大臣会見 ●決算 ソニー、シャープ、スズキ、アサヒ、キリン、京セラ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月３１日（水） ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０７：５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 米財務省が四半期定例入札の詳細発表 １３：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １３：４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） 英中銀金融政策委員会（１日まで） 独３０年債入札 ８月１日（木） ０１：００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：４５ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ７月米自動車販売台数 スペイン国債入札 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ７月３１日（水） Q2 2013 ANHEUSER BUSCH INBEV Q2 2013 BANCO BILBAO VIZCAYA Q2 2013 BAYER AG Q2 2013 BNP PARIBAS SA Q2 2013 EADS H1 PEUGEOT SA Q2 2013 MasterCard Inc. ８月１日（木） Q2 2013 ARCELORMITTAL SA Q2 Q2 2013 ASTRAZENECA PLC Q2 INTERIM LLOYDS BANKING GROUP PLC Q2 2013 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 Q3 SIEMENS AG Q3 Q2 2013 SOCIETE GENERALE Q2 Q2 2013 American International Group Q2 2013 Exxon Mobil Corp. Q4 2013 The Procter & Gamble Company