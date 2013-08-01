起債条件一覧＝8月1日現在

［東京 １日 ロイター］ - ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／３０ 三井住友ファイナンス＆リース 第７回 AA‐/A+ １５０億円 ５年 ０．４４２％ Ｔ２９５＋１５ｂｐ ８／ ６ SMBC日興 三菱UFJMS しんきん SMBCフレンド 大和 ７／２６ 三井不動産 第４８回 A+/AA‐ １００億円 ２０年 ２．０４５％ Ｔ１４５＋３１ｂｐ ８／ ２ 野村 ７／２５ ＳＢＩホールディングス 第５回 BBB ３００億円 ３年 ２．１５％ ─ ８／ ７ 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＳＢＩホールディングス債： 個人投資家向けに販売。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５６回 AA/Aa3 １００億円 ５年 ０．３３２％ Ｔ２９６＋５ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５７回 AA/Aa3 ２００億円 １０年 ０．８３５％ Ｔ３２９＋４ｂｐ ８／ ５ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２６ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５８回 AA/Aa3 １４０億円 ２０年 １．８１０％ Ｔ１４５＋８ｂｐ ８／１９ 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ７／２４ 日本政策金融公庫 第３６回 AA+/Aa3 ４００億円 ２年 ０．１７５％ Ｔ２７１＋５ｂｐ ８／ １ みずほ シティＧ 大和 ７／１９ 兵庫県土地開発公社 第１５回 １００億円 ５年 ０．４０％ Ｔ２９５＋１２ｂｐ ８／ ２ 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・兵庫県土地開発公社債： 発行価格は９９円９９銭、応募者利回りは０．４０２％。兵庫県保証付。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／３１ チュニジア中央銀行 Ｂ号 ２２４億円 １０年 ２．０４％ Ｌ＋１００ｂｐ ８／ ７ 注参照 ７／３０ メキシコ合衆国 第１５回 A‐/Baa1 ４８６億円 ３年 １．１６％ Ｌ＋８０ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ７／３０ メキシコ合衆国 第１６回 A‐/Baa1 １５０億円 ５年 １．３９％ Ｌ＋８８ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ７／３０ メキシコ合衆国 第１７回 A‐/Baa1 １７０億円 ６年 １．５４％ Ｌ＋９３ｂｐ ８／ ８ 大和 みずほ 野村 ７／２６ シティグループ 第２５回 Baa2/A‐/A ５８０億円 ３年 ０．６３３％ Ｌ＋２８ｂｐ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ７／２６ シティグループ 第４回 Baa2/A‐/A １７０億円 ３年 注参照 ─ ８／ １ シティＧ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・チュニジア中央銀行債： ＪＢＩＣ保証付。アレンジャーは大和、三菱UFJMS。 ・シティグループ債： 下段は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．３８％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１６ 日機装 アルパイン円 １５０億円 ５年 ０．００％ １６１５円 ８／ ２ 大和ヨーロッパ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・日機装円貨建てＣＢ： 発行価額（払込金額）は額面金額の１０１％、 発行価格（募集価格）は額面金額の１０３．５％。 発行価格（募集価格）は同１０３％。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ７／１９ 住宅金融支援機構 第７５回 AAA/AAA １１８３億円 ３５年 １．２６％ Ｔ３２９＋４４ｂｐ８／ ２ SMBC日興 三菱UFJMS MｽﾀﾝﾚｰMUFG ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― モルガン・スタンレー 注参照 ９３２５万 ４年 注参照 １００．００ ８／２１ 注参照 注参照 ３．１億 ５年 注参照 １００．００ ８／２７ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 ３３００万 ５年 ５．６０ １００．００ ８／２９ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 ２０６８万 ７年 ０．５０ ６３．１８ ８／２７ 注参照 注参照 １．０１５億 ５年 ４．００ １００．００ ８／２９ 注参照 ゴールドマン・サックス・グループ 円 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 円 未定 ７年 未定 １００．００ ８／２１ 注参照 スウェーデン地方金融公社 豪ドル １１００万 ５年 ３．０３ １００．００ ８／ ９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ２．４２億 ５年 ４．７９ １００．００ ８／ ９ 注参照 注参照 ２．２６億 ５年 ６．４３ １００．００ ８／ ９ 注参照 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ ８／２０ 注参照 注参照 ４．７億 １５年 ０．５０ ４２．６０ ８／２０ 注参照 丸紅 豪ドル １．１億 ４年 ３．９７ １００．００ ８／ １ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ５６００万 ５年 ４．００ １００．００ ８／ １ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債（１段目）： 価格は売出価格。利率は１年目が４．４０％、２年目が４．４１％、 ３年目が４．４２％、４年目が４．４３％。売出期間は８月１日─２１日。 受渡日は８月２２日。売出人は香川証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。利率は１年目が４．７０％、２年目が４．８０％、 ３年目が４．９０％、４年目が５．００％、５年目が５．１０％。 売出期間は８月１日─２３日。受渡日は８月２８日。売出人は水戸証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・バークレイズ・バンク ロシアルーブル建て債：価格は売出価格。 価格は売出価格。売出期間は８月１３日─２９日。受渡日は８月３０日。 売出人は楽天証券。 ・スウェーデン輸出信用銀行 トルコリラ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は８月１日─２３日。受渡日は８月２８日。 売出人は豊証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月１日─２８日。受渡日は８月３０日。 売出人は丸福証券、阿波証券、愛媛証券、楽天証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円債（上段、下段共通）： 価格は売出価格。売出期間は８月６日─２１日。受渡日は８月２２日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン地方金融公社 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は東海東京証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月２２日─８月９日。受渡日は８月１２日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 豪ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月６日─１６日。受渡日は８月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債（５段目）： 価格は売出価格。売出期間は８月１日─１９日。受渡日は８月２１日。 売出人は安藤証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─８月１日。受渡日は８月２日。 売出人はＳＢＩ証券。