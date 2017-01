UPDATE 1-ユーロ圏消費者物価指数速報値、7月は前年比+1.6％で予想と一致

(表を追加しました) [ブリュッセル 31日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した7月の ユーロ圏のEU基準消費者物価指数(CPI)速報値は、前年同月比1.6%上昇し、市 場予想と一致した。 (前年比、%) Weight July Feb Mar Apr May June July pct 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 All items 1000.0 2.4 1.8 1.7 1.2 1.4 1.6p 1.6e Food, alcohol 193.7 2.9 2.7 2.7 2.9 3.2 3.2p 3.5e & tobacco Energy 109.6 6.1 3.9 1.7 -0.4 -0.2 1.6p 1.6e Non-energy 273.6 1.5 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7p 0.4e industrial goods Services 423.0 1.8 1.5 1.8 1.1 1.5 1.4p 1.4e All items 696.7 1.7 1.3 1.5 1.0 1.2 1.2p 1.1e excluding: energy, food, alcohol & tobacco excluding: 890.4 2.0 1.6 1.8 1.4 1.6 1.6p 1.6e energy e =速報値 p = 暫定値