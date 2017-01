WRAPUP1-ユーロ圏失業者数、6月は2011年4月以来の減少　失業率は過去最悪の12.1％に高止まり

* 6月のユーロ圏失業者数、2011年4月以来初めて減少 * 6月のユーロ圏失業率、12.1%に高止まり * 7月のユーロ圏のEU基準CPI速報値、前年比1.6%上昇 * インフレ抑制でECBに政策余地 (内容を追加しました) [ブリュッセル 31日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が31日発表した 6月のユーロ圏の失業者数は前月比2万4000人減となった。2011年4月以来初め て減少に転じたことで、ユーロ圏経済が年内にリセッション(景気後退)から脱却すると の観測が新たに裏付けられる結果となった。 ただ失業者数の減少は失業率を押し下げるには至らず、失業率は4カ月連続で過去最 悪の水準となる12.1%に高止まりした。6月の失業者数は1900万人を超えている 。 欧州委員会のアボット報道官は記者会見で、「失業に関する数値はまだ恐ろしく高い 」と述べ、加盟各国政府は雇用促進に向け改革を断行する必要があるとの認識を示した。 6月の小売売上高は、経済規模が欧州最大のドイツで1.5%減。フランスでは増加 するとの予想に反して減少、スペインでは36カ月連続で減少した。スペインでは失業率 が26.3%と、ギリシャに次ぐ水準となっている。 ドイツ銀行のエコノミスト、ギル・モエック氏は、「失業と財政緊縮策により消費が 大幅に抑制されているため、内需が非常に弱い状態となっている」としている。 EU統計局が発表した7月のユーロ圏のEU基準消費者物価指数(CPI)速報値は 、前年同月比1.6%上昇となり、上昇率は前月から横ばいとなった。物価上昇が抑制さ れていることは、景気回復の足取りが重くなった場合、欧州中央銀行(ECB)に対応す る余地があることを示している。 EU統計局が発表した失業率(季節調整済み)は以下の通り(単位:%) June 12 Mar 13 Apr 13 May 13 June 13 EA17 11.4 12.1 12.1 12.1 12.1 EU27 10.5 10.9 11.0 11.0 10.9 EU28 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 EU統計局が発表したのユーロ圏のEU基準消費者物価指数(CPI)速報値は以下 の通り (前年比、%) Weight July Feb Mar Apr May June July pct 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 All items 1000.0 2.4 1.8 1.7 1.2 1.4 1.6p 1.6e Food, alcohol 193.7 2.9 2.7 2.7 2.9 3.2 3.2p 3.5e & tobacco Energy 109.6 6.1 3.9 1.7 -0.4 -0.2 1.6p 1.6e Non-energy 273.6 1.5 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7p 0.4e industrial goods Services 423.0 1.8 1.5 1.8 1.1 1.5 1.4p 1.4e All items 696.7 1.7 1.3 1.5 1.0 1.2 1.2p 1.1e excluding: energy, food, alcohol & tobacco excluding: 890.4 2.0 1.6 1.8 1.4 1.6 1.6p 1.6e energy e =速報値 p = 暫定値 *詳細は統計局のサイトをご覧ください。 here