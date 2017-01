米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＯＭＣ声明で買い戻し

[ニューヨーク 31日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 86*04.00(+0*17.00)=3.6419% 前営業日終盤 85*19.00(‐0*01.50)=3.6744% 10年債 (2005GMT) 92*27.50(+0*07.00)=2.5800% 前営業日終盤 92*20.50(‐0*02.00)=2.6063% 5年債 (2005GMT) 99*31.25(+0*01.50)=1.3799% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*01.00)=1.3896% 2年債 (2005GMT) 99*28.00( 0*00.00)=0.3128% 前営業日終盤 99*28.00(+0*00.25)=0.3127% 31日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。午後発表された米連邦公開市場委員 会(FOMC)声明で、金融緩和縮小に関する手掛かりが示されなかったことを受け、当 初の下げから値を戻す展開となった。 10年債 は1/32高。利回りは2.605%。 Tボンド先物9月限 は5/32高の134─02/32。 Tノート先物9月限 は0.50/32高の126─14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.25)